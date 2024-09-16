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35D saatleri ve durakları - 35D Kocamustafapaşa - Balat sefer saatleri ve durakları nelerdir? 35D durak isimleri

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
14.09.2024 16:17
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35D Kocamustafapaşa - Balat hattı, İstanbul'daki önemli toplu taşıma hatlarından biridir ve şehir içi ulaşımı kolaylaştıran bir seçenek sunar. Bu hat, Kocamustafapaşa'dan başlayarak Balat'a kadar uzanır ve bu iki semt arasında hareket eden yolculara hizmet verir. Bu kapsamda, 35D Kocamustafapaşa - Balat sefer saatleri ve durakları hakkında bilgi verilmesi gerekir.

35D saatleri ve durakları - 35D Kocamustafapaşa - Balat sefer saatleri ve durakları nelerdir? 35D durak isimleri

İstanbul’daki İETT (İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri) toplu taşıma ağı, şehrin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı bir sistem sunar. İETT, otobüsleri İstanbul'un dört bir yanını birbirine bağlayan bir ulaşım hizmeti sağlar. İETT otobüsleri, İstanbul'un birçok farklı bölgesini bir araya getiren geniş bir güzergah yelpazesine sahiptir. Her gün sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar hizmet veren bu otobüsler, şehir içindeki hemen hemen her köşeye ulaşım imkânı tanır. Sefer sıklığı, zamanla değişkenlik gösterebilir; yoğun saatlerde daha sık hareket ederken, günün ilerleyen saatlerinde aralıklar biraz daha uzun olabilir. Bu hatlardan biri de 35D Kocamustafapaşa - Balat hattıdır. Bu kapsamda, 35D Kocamustafapaşa - Balat durakları ve 35D otobüs saatleri araştırılır.

35D Kocamustafapaşa-Balat durakları nelerdir?

35D İETT hattı, İstanbul'un zengin tarihî ve kültürel bölgelerini birbirine bağlayan önemli bir toplu taşıma seçeneğidir. 35D durakları, Kocamustafapaşa'dan Balat'a kadar uzanan bir güzergâh boyunca çeşitli önemli noktaları kapsar.

Kocamustafapaşa ile başlayan seferler, şehir merkezinin kalabalık noktalarından geçerken, Esekapı, Kızılelma Caddesi ve Fındıkzade gibi önemli duraklardan hizmet verir. Bu duraklar, hem tarihi bölgeleri keşfetmek isteyenler hem de günlük ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak isteyen yolcular için önemli bir ulaşım alternatifi sunar. Vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan 35D durak isimleri aşağıdaki gibidir:

  • Koca Mustafapaşa - Fatih
  • Koca Mustafapaşa Caddesi - Fatih
  • Esekapı - Fatih
  • Kızılelma Caddesi - Fatih
  • Fındıkzade - Fatih
  • Çapa - Fatih
  • İstanbul Tıp Fakültesi - Fatih
  • Fatih Ticaret Lisesi - Fatih
  • Ulubatlı - Fatih
  • Edirnekapı Kaleboyu - Eyüpsultan
  • Edirnekapı - Fatih
  • Şehit Yunus Emre Ezer - Fatih
  • Karagümrük-Şht A.Acarkan - Fatih
  • Şehit Ahmet Kara - Fatih
  • Yavuz Selim - Fatih
  • Nişanca - Fatih
  • Fatih Darüşafaka - Fatih
  • Malta - Fatih
  • Haliç Caddesi - Fatih
  • Ali Naki Sokak - Fatih
  • Abdisubaşı Mahallesi - Fatih
  • Küçük Mustafapaşa - Fatih
  • Ayakapı - Fatih
  • Fener - Fatih
  • Balat Peron - Fatih

35D hattı, İstanbul'un tarihi ve kültürel bölgeleri arasında bağlantıyı sağlayarak, şehir içindeki önemli noktalar arasında bir ulaşım deneyimi sunar.

35D Kocamustafapaşa-Balat sefer saatleri

35D hattı, Kocamustafapaşa ile Balat arasında hizmet veren bir İETT hattıdır ve İstanbul'daki önemli toplu taşıma seçeneklerinden biridir. Sefer saatleri, İstanbul'un dinamik trafik koşullarına ve toplu taşıma ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir.

Genel olarak, 35D kalkış saatleri Koca Mustafapaşa yönünden iş günleri ve hafta sonu 06:00'da başlar. Bu yönden son seferler akşam saat 21:30'da gerçekleşir. Balat Peron yönünden ise seferler iş günleri ve cumartesi günü 06:10'da, pazar günü ise 06:20'de başlar. Bu yönden de son seferler akşam saat 21:30'da gerçekleşir. Yoğun saatlerde, özellikle sabah ve akşam saatlerinde, otobüsler genellikle 10-15 dakikalık aralıklarla hareket eder.

35D saatleri ve sıklıkları, trafik koşullarına, mevsimsel değişikliklere ve özel günlerdeki talebe göre değişebilir. Bu nedenle, yolculuğa çıkmadan önce güncel bilgilere ulaşmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmî web sitesini veya İETT'nin mobil uygulamasını kontrol etmek faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
İETT durak otobüs ulaşım
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