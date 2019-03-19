"360 Dostluk projesi" tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, "Bir insan bütün dünyayı değiştirebilir, bunun da etkisini görüyoruz. Eğer okullarımız 360 Dostluk Projesi'ne dahil olmasaydı, öğrencilerimiz süreklilik göstermese ve benimsemeseydi, okullarımız sahiplenmeseydi, STK'lar iş birliği yapmasaydı, bu proje başarıya ulaşamazdı." dedi. Kan, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda gerçekleşen Çocuk ve Gelecek Derneği (ÇOGEL) öncülüğünde hayata geçirilen, "360 Dostluk Projesi"nin tanıtım toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, ÇOGEL Başkanı Elif Esen öncülüğünde başlayan projenin önemine dikkati çekti. ÇOGEL'i, kuruluş ve fikir aşamasından itibaren ilgiyle takip edip takdirle karşıladığını ifade eden Kan, İstanbul Üniversitesi'nde eğitim-öğretimi devam öğrencilerin yerli-yabancı bir arada olmalarının çok güzel olduğunu dile getirerek, "Bir zamanlar ülkemize misafirimiz olarak gelen ama artık evlatlarımız olan öğrencilerimizin, biraz önce salona gelirken gözlerindeki mutluluğunu gördüm ve gerçekten büyük bir gurur duydum." ifadelerini kullandı.

Kan, insanların yaptığı çalışmalara bazen küçük bir olay gibi bakabildiğini sözlerine ekleyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bir insan bütün dünyayı değiştirebilir, bunun da etkisini görüyoruz. Bize proje yönetimi eğitiminde söylenenlerden bir tanesi şudur, 'Her projenin belli ölçüde riskleri vardır. Projemizin başarılı olmamasına sebep olacak nedenler nedir?' diye projeyi planlarız, düşünürüz. Projelerin başarıya ulaşması için önemli etkenlerden biri iyi planlanması, ortakların kim olacağının iyi belirlenmesi ve katılımcıların projeye dahil olmasıdır. Eğer okullarımız 360 Dostluk Projesi'ne dahil olmasaydı, öğrencilerimiz süreklilik göstermese ve benimsemeseydi, okullarımız sahiplenmeseydi, STK'lar iş birliği yapmasaydı, bu proje başarıya ulaşamazdı." Çalışmanın başlatıldığı okulda yaklaşık 20 öğrencinin azımsanmaması gerektiğine işaret eden Kan, "Kuyuya bir taş atmak gibi halkalar büyüyecek ve sadece 20 evladımız değil, onların aileleri de olumlu bir şekilde etkilenmiş oluyor. Olumlu etkilerin topluma yayılması da gayet mümkündür, bu çalışmanın başarılı olması nedeniyle gurur duydum." dedi.

- "UNHCR'ın desteğini çok önemli buluyorum" İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak da yapılan çalışmaların kendini aşan güzellikte olmasıyla diğer etkinlikleri de motive ettiğini ifade ederek projenin planlanmasından, uygulanmasına kadar emeği geçenlere teşekkür etti. Ak, "360 Dostluk Projesi, her yönüyle topluma ulaşmayı hedefleyen değerli bir projedir. Gerçekleşen çalışmalara dahil olmak da bize ayrı bir gurur veriyor. Bütün bu kurum ve imkanlar sizler için var, sizleri burada görmek de bize mutluluk veriyor." şeklinde konuştu. Ak, şunları kaydetti: "360 Dostluk Projesi ve bu gibi prestij projelerinde her zaman ortaklık ve paydaşlık ruhu içerisinde hareket etmeye açık olduğumuzu belirtmek istiyorum. ÇOGEL Başkanı Elif Esen Hanım Kadın Araştırmaları Merkezi'miz ve dergimizle, Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programımızla beraber kadını önceleyen, zarafetini, şefkatini ve hassasiyetini topluma yansıtacak olan projelerin peşinde olduğu için kendisini kutluyor ve tebrik ediyorum."

ÇOGEL Başkanı Elif Esen ise toplumsal uyumun hedeflendiği proje kapsamında, Fatih ilinde bulunan Atikali İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirdikleri çalışmaların, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve BM Mülteciler Örgütü'nün (UNHCR) iş birliğiyle başarıya ulaştığını anlattı. Türk ve Suriyeli ailelerle başlayan pilot çalışmanın başarıyla sonuçlandığını belirterek, kardeş aile projesini gündeme aldıklarını kaydetti. Esen, "2019'da devam edece 360 Dostluk Projemizle uygulama yapacağımız tüm okullarda ÇOGEL çatısı altında faaliyetlerine devam edecek ve destekleyeceğimiz dostluk kulüplerini çeşitli etkinliklerle sürdüreceğiz. Bu noktada ben UNHCR'ın desteğini çok önemli buluyorum. Hem projemizi desteklediler, hem de önümüzdeki dönemde desteğin devam edeceğinin sözünü verdiler." dedi. - ÇOGEL, "Mutlu çocuk, umutlu gelecek" sloganıyla yola çıktı "Mutlu çocuk, umutlu gelecek" sloganıyla yola çıkan ÇOGEL, toplumda başta yetim çocuklar olmak üzere dezavantajlı çocukların desteklenmesi amacıyla yola çıktı.