HABER

"360 Dostluk projesi" tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 17:52 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan: - "Bir insan bütün dünyayı değiştirebilir, bunun da etkisini görüyoruz. Eğer okullarımız 360 Dostluk Projesi'ne dahil olmasaydı, öğrencilerimiz süreklilik göstermese ve benimsemeseydi, okullarımız sahiplenmeseydi, STK'lar iş birliği yapmasaydı, bu proje başarıya ulaşamazdı" - ÇOGEL Başkanı Elif Esen: - "2019'da devam edece 360 Dostluk Projemizle uygulama yapacağımız tüm okullarda ÇOGEL çatısı altında faaliyetlerine devam edecek ve destekleyeceğimiz dostluk kulüplerini çeşitli etkinliklerle sürdüreceğiz"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, "Bir insan bütün dünyayı değiştirebilir, bunun da etkisini görüyoruz. Eğer okullarımız 360 Dostluk Projesi'ne dahil olmasaydı, öğrencilerimiz süreklilik göstermese ve benimsemeseydi, okullarımız sahiplenmeseydi, STK'lar iş birliği yapmasaydı, bu proje başarıya ulaşamazdı." dedi.

Kan, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda gerçekleşen Çocuk ve Gelecek Derneği (ÇOGEL) öncülüğünde hayata geçirilen, "360 Dostluk Projesi"nin tanıtım toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, ÇOGEL Başkanı Elif Esen öncülüğünde başlayan projenin önemine dikkati çekti.

ÇOGEL'i, kuruluş ve fikir aşamasından itibaren ilgiyle takip edip takdirle karşıladığını ifade eden Kan, İstanbul Üniversitesi'nde eğitim-öğretimi devam öğrencilerin yerli-yabancı bir arada olmalarının çok güzel olduğunu dile getirerek, "Bir zamanlar ülkemize misafirimiz olarak gelen ama artık evlatlarımız olan öğrencilerimizin, biraz önce salona gelirken gözlerindeki mutluluğunu gördüm ve gerçekten büyük bir gurur duydum." ifadelerini kullandı.

Kan, insanların yaptığı çalışmalara bazen küçük bir olay gibi bakabildiğini sözlerine ekleyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir insan bütün dünyayı değiştirebilir, bunun da etkisini görüyoruz. Bize proje yönetimi eğitiminde söylenenlerden bir tanesi şudur, 'Her projenin belli ölçüde riskleri vardır. Projemizin başarılı olmamasına sebep olacak nedenler nedir?' diye projeyi planlarız, düşünürüz. Projelerin başarıya ulaşması için önemli etkenlerden biri iyi planlanması, ortakların kim olacağının iyi belirlenmesi ve katılımcıların projeye dahil olmasıdır. Eğer okullarımız 360 Dostluk Projesi'ne dahil olmasaydı, öğrencilerimiz süreklilik göstermese ve benimsemeseydi, okullarımız sahiplenmeseydi, STK'lar iş birliği yapmasaydı, bu proje başarıya ulaşamazdı."

Çalışmanın başlatıldığı okulda yaklaşık 20 öğrencinin azımsanmaması gerektiğine işaret eden Kan, "Kuyuya bir taş atmak gibi halkalar büyüyecek ve sadece 20 evladımız değil, onların aileleri de olumlu bir şekilde etkilenmiş oluyor. Olumlu etkilerin topluma yayılması da gayet mümkündür, bu çalışmanın başarılı olması nedeniyle gurur duydum." dedi.

- "UNHCR'ın desteğini çok önemli buluyorum"

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak da yapılan çalışmaların kendini aşan güzellikte olmasıyla diğer etkinlikleri de motive ettiğini ifade ederek projenin planlanmasından, uygulanmasına kadar emeği geçenlere teşekkür etti. Ak, "360 Dostluk Projesi, her yönüyle topluma ulaşmayı hedefleyen değerli bir projedir. Gerçekleşen çalışmalara dahil olmak da bize ayrı bir gurur veriyor. Bütün bu kurum ve imkanlar sizler için var, sizleri burada görmek de bize mutluluk veriyor." şeklinde konuştu.

Ak, şunları kaydetti:

"360 Dostluk Projesi ve bu gibi prestij projelerinde her zaman ortaklık ve paydaşlık ruhu içerisinde hareket etmeye açık olduğumuzu belirtmek istiyorum. ÇOGEL Başkanı Elif Esen Hanım Kadın Araştırmaları Merkezi'miz ve dergimizle, Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programımızla beraber kadını önceleyen, zarafetini, şefkatini ve hassasiyetini topluma yansıtacak olan projelerin peşinde olduğu için kendisini kutluyor ve tebrik ediyorum."

ÇOGEL Başkanı Elif Esen ise toplumsal uyumun hedeflendiği proje kapsamında, Fatih ilinde bulunan Atikali İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirdikleri çalışmaların, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve BM Mülteciler Örgütü'nün (UNHCR) iş birliğiyle başarıya ulaştığını anlattı.

Türk ve Suriyeli ailelerle başlayan pilot çalışmanın başarıyla sonuçlandığını belirterek, kardeş aile projesini gündeme aldıklarını kaydetti. Esen, "2019'da devam edece 360 Dostluk Projemizle uygulama yapacağımız tüm okullarda ÇOGEL çatısı altında faaliyetlerine devam edecek ve destekleyeceğimiz dostluk kulüplerini çeşitli etkinliklerle sürdüreceğiz. Bu noktada ben UNHCR'ın desteğini çok önemli buluyorum. Hem projemizi desteklediler, hem de önümüzdeki dönemde desteğin devam edeceğinin sözünü verdiler." dedi.

- ÇOGEL, "Mutlu çocuk, umutlu gelecek" sloganıyla yola çıktı

"Mutlu çocuk, umutlu gelecek" sloganıyla yola çıkan ÇOGEL, toplumda başta yetim çocuklar olmak üzere dezavantajlı çocukların desteklenmesi amacıyla yola çıktı.

Toplumun ilgisine ihtiyaç duyan dezavantajlı çocukların, akranlarıyla eşit hak ve fırsatlardan yararlanarak, geleceğe umut ve güvenle bakmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını devam ettiren ÇOGEL, çalışmalarında aile ve sosyal hizmet anlayışını merkezine alarak, güncellenen toplumsal şartlara uyumlu gönüllülük esasıyla iyilik gücüyle çocukları buluşturuyor.

ÇOGEL, sağlıklı iletişim kurabilen, sosyal hayatın geleneklerine uyumlu, ahlaki değerlere sahip çocukların eğitimlerindeki sürdürülebilirliği yakalayan ve bulunduğu topluma fayda sağlayacak bir nesil gelişmesi umuduyla Türk ve Suriyeli aile ve çocukları buluşturdu.

"360 Dostluk Projesi" kapsamında ilk pilot uygulamasını başarıyla tamamlayan ÇOGEL, bu çalışmayı genişleterek sürdürmeyi hedefliyor.

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya: "2,5 milyon istihdam hedefi için çalışıyoruz"İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya: "2,5 milyon istihdam hedefi için çalışıyoruz"
Kurtulmuş; "Türkiye ne zaman yükselse ayağına çelme takılmıştır"Kurtulmuş; "Türkiye ne zaman yükselse ayağına çelme takılmıştır"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
360 Dosluk Projesi AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan çogel ÇOGEL Başkanı Elif Esen İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması: Yanlış yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması: Yanlış yaptık

Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber

Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber

Bu araçlar piyasa değerinin çok altında

Bu araçlar piyasa değerinin çok altında

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balkonda ölen adamı komşusu fark etti

Herkes balkonda güneşlendiğini sanıyordu! Korkunç gerçeği komşusu fark etti

Eşini öldürüp, 'Gidin evden alın' diye polisi aradı

'Karımı öldürdüm, gidin evden alın!' Korkunç sözler

Cobra sınırda göz açtırmıyor

Cobra sınırda göz açtırmıyor

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

Tehlike sürüyor! Kimse evine yaklaştırılmıyor

Tehlike sürüyor! Kimse evine yaklaştırılmıyor

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.