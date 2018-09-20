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"39 ülke dışardan gıda yardımına muhtaç"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 22:18 | Son Güncelleme

FAO: - "Afrika'da 31, Asya'da 7 ve 1 tane de Karayipler bölgesinde bulunmak üzere toplam 39 ülke, dışarıdan gıda yardımına ihtiyaç duyuyor" - "FAO, uzun süreli çatışmalar, ekstrem hava olayları ve yerinden edilmenin milyonlarca korunmasız insanın gıdaya erişimini engellemeye devam ettiğinin altını çizmektedir" - "Yemen’de geçen yıldan bu yana yüzde 5 oranındaki bir artışla yaklaşık 17,8 milyon insan açlık tehdidi altında ve acil insani yardıma muhtaç durumda" - "Suriye’de yaklaşık 6,5 milyon insanın açlık tehdidi altında olduğu ve diğer 4 milyon kişinin de bu riski taşıdığı tahmin ediliyor"

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) yeni raporunda, 39 ülkenin dışarıdan gıda yardımına muhtaç olduğu belirtildi.

FAO'dan yapılan yazılı açıklamada, kurumun dünyadaki gıda durumu ile ekin beklentilerini inceleyen rapor yayımladığı bildirildi.

Açıklamada, "Afrika'da 31, Asya'da 7 ve 1 tane de Karayipler bölgesinde bulunmak üzere toplam 39 ülke, dışarıdan gıda yardımına ihtiyaç duyuyor. FAO, uzun süreli çatışmalar, ekstrem hava olayları ve yerinden edilmenin milyonlarca korunmasız insanın gıdaya erişimini engellemeye devam ettiğinin altını çizmektedir." denildi.

Doğu Afrika ve Yakın Doğu bölgesindeki gıda güvencesizliğinin temel faktörünün çatışma ve yerinden edilmeler olduğu vurgulanan açıklamada, Afrika’nın güneyi, Yakın Doğu bölgesi ve Güney Amerika’da ise kuru hava şartları nedeniyle tahıl üretiminin düştüğü ifade edildi.

- "Yemen'de 17,8 milyon, Suriye’de 6,5 milyon insan açlık tehdidi altında"

FAO’nun bu yıl için son küresel tahıl üretimi tahmininin 2 milyar 587 milyon ton olarak öngörüldüğü aktarılan raporda, bu sayının geçen seneye kıyasla yüzde 2,4 azalma gösterdiği ve son üç yılın en düşük seviyesi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Çoğunlukla iklime bağlı ekstrem olaylarla birleştiğinde sivil çatışmalar, Orta Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Güney Sudan, Suriye ve Yemen gibi ülkelerdeki korunmasız nüfusların gıda güvencesi durumunu daha da kötüleştiriyor. Yemen’de devam eden çatışma nedeniyle, geçen yıldan bu yana yüzde 5 oranındaki bir artışla yaklaşık 17,8 milyon insan açlık tehdidi altında ve acil insani yardıma muhtaç durumda. Orta Afrika Cumhuriyeti’nde nüfusun yüzde 43’ü yani yaklaşık 2 milyon kişinin acil gıda yardımınına ihtiyaç duyduğu düşünülüyor. Suriye’de yaklaşık 6,5 milyon insanın açlık tehdidi altında olduğu ve diğer 4 milyon kişinin de bu riski taşıdığı tahmin ediliyor.”

Açıklamada, Afganistan, Burkina Faso, Burundi, Yeşil Burun Adaları, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo, Kuzey Kore, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Cibuti, Eritre, eSwatini (eski adıyla Svaziland), Etiyopya, Gine, Haiti, Irak, Kenya, Lesotho, Liberya, Libya, Madagaskar, Malavi, Mali, Moritanya, Mozambik, Myanmar, Nijer, Nijerya, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Somali, Güney Sudan, Sudan, Suriye, Uganda, Yemen ve Zimbabve’nin dışardan gıda yardımına ihtiyaç duyan ülkeler olduğu bilgisi de paylaşıldı.

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Afganistan Afrika Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) BM FAO gıda güvencesizliği Suriye Yemen

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