GAZİANTEP (AA) - Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından düzenlenen 4. Altın Baklava Film Festivali sona erdi.

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde dün başlayan festivalin ikinci gününde konuşan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, sanatın desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Yeni yetenekleri ortaya çıkarmak ve onların çalışmalarının karşılığını vermek amacıyla 4 yıl önce yola çıktıklarını ifade eden Kalyoncu, yarışmanın her geçen yıl daha çok ilgi görmeye başladığını aktardı.

Gelişmiş toplumların kültürel ve sanatsal etkinliklerine sürekli yatırım yaptığını ve sanat faaliyetlerinde büyük atılımlar gerçekleştirdiğini belirten Kalyoncu, şöyle devam etti:

"Özellikle gelişmiş devletlerin yüksek maliyetlerden kaçınmadan yeniliklere ve girişimcilik çalışmalarına önemli maddi fon ve kaynaklar sunduğunu ve bu sayede gelişmeyi yakaladıklarını gözlemlemekteyiz. İşte bu anlayışın bir tezahürü olarak Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 2008 yılında Gaziantep'te girişimci vakıf anlayışına sahip bir grup Gaziantepli hayırsever iş adamı tarafından kuruldu."