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4. Altın Baklava Film Festivali sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 22:30 | Son Güncelleme

TRT Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Yürekli: - "Gençlerimizi destekleyecek festivallerin içinde bulunarak, her türlü desteği vererek hep birlikte sektörü bir noktadan bir noktaya getireceğimize inanıyorum"

GAZİANTEP (AA) - Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından düzenlenen 4. Altın Baklava Film Festivali sona erdi.

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde dün başlayan festivalin ikinci gününde konuşan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, sanatın desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Yeni yetenekleri ortaya çıkarmak ve onların çalışmalarının karşılığını vermek amacıyla 4 yıl önce yola çıktıklarını ifade eden Kalyoncu, yarışmanın her geçen yıl daha çok ilgi görmeye başladığını aktardı.

Gelişmiş toplumların kültürel ve sanatsal etkinliklerine sürekli yatırım yaptığını ve sanat faaliyetlerinde büyük atılımlar gerçekleştirdiğini belirten Kalyoncu, şöyle devam etti:

"Özellikle gelişmiş devletlerin yüksek maliyetlerden kaçınmadan yeniliklere ve girişimcilik çalışmalarına önemli maddi fon ve kaynaklar sunduğunu ve bu sayede gelişmeyi yakaladıklarını gözlemlemekteyiz. İşte bu anlayışın bir tezahürü olarak Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 2008 yılında Gaziantep'te girişimci vakıf anlayışına sahip bir grup Gaziantepli hayırsever iş adamı tarafından kuruldu."

TRT Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Yürekli de öğrencilere seslenerek, özgün projeler üretmeleri tavsiyesinde bulundu.

"Sadece yerel ölçekte değil de dünya ölçeğinde bir şeyler üretmeye çalışmak lazım. Bir şeyleri markalaştırmak lazım, yapımları, yaptığımız işleri markalaştırmak lazım. Bu konuda biz elimizden geleni yapacağız." diyen Yürekli, bu kapsamda senaryo kabullerine devam edeceklerini belirtti.

Yürekli, "Gençlerimizi destekleyecek festivallerin içinde bulunarak, her türlü desteği vererek hep birlikte sektörü bir noktadan bir noktaya getireceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin yanı sıra Kırgızistan ve Azerbaycan'dan da katılımın olduğu festivalde 74 film yarıştı. Yarışmada başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.

Programa, Juri Başkanı Nebahat Çehre ile Coşkun Aral, oyuncular Ekin Türkmen, Reshad Strik, şarkıcı Kerem Cem, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, öğrenciler ve öğretim üyeleri katıldı.

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4. Altın Baklava Film Festivali Hasan Kalyoncu Üniversitesi

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