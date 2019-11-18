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4 aylık eşini kazakla boğdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 11:39 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, Ali Osman Sarı (26), tartıştığı 4 aylık eşi Serpil Sarı'yı (38) kazakla boğdu. Ali Osman Sarı, tutuklanarak, cezaevine konuldu.  Olay, 15 Kasım günü Hürriyet Mahallesi Kaymakamlık Lojman Sokak'ta Sarı çiftinin yaşadığı evde meydana geldi. Çaycılık yapan Ali Osman Sarı ile 4 ay önce evlendiği eşi Serpil Sarı arasında tartışma çıktı.

4 aylık eşini kazakla boğdu

DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, Ali Osman Sarı (26), tartıştığı 4 aylık eşi Serpil Sarı'yı (38) kazakla boğdu. Ali Osman Sarı, tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Olay, 15 Kasım günü Hürriyet Mahallesi Kaymakamlık Lojman Sokak'ta Sarı çiftinin yaşadığı evde meydana geldi. Çaycılık yapan Ali Osman Sarı ile 4 ay önce evlendiği eşi Serpil Sarı arasında tartışma çıktı. Bu sırada Ali Osman Sarı, eşini kazakla boğdu. Ali Osman Sarı, ardından amcasının yanına gidip, eşini öldürdüğünü söyledi.
Eve giden amca ve yakınları, kadının cansız bedenini buldu. Gözaltına alınan Ali Osman Sarı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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