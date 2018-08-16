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4 bin liraya oturarak çalışacak eleman aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 16:33 | Son Güncelleme

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, yayımladığı iş ilanında 3 model aradığını duyurdu. Modellerde aranan özelliklerin başında 'hareketsiz durma kabiliyetleri' öne çıkıyor.

4 bin liraya oturarak çalışacak eleman aranıyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi, aylık 3 ila 4 bin lira ücretle 3 model arıyor. Model adaylarının uzun süre hareketsiz duruşlar için elverişli olmaları ve emekli olmamaları gerekiyor.

ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, 2018-2019 öğretim güz ve bahar döneminde çalıştırılmak üzere, 3 model alınacağını duyurdu. Modellerin kadın ya da erkek sayısının seçmelerde belirleneceği ifade edildi.

MODELLERDE ARANAN ÖZELLİKLER

Fakültedeki sanatsal eğitim çalışmalarında görevlendirilecek modeller için aranan şartlar üniversitenin resmi internet sitesinde duyuruldu. Başvuruların 03-07 Eylül arasında Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlık Binası zemin katındaki Yazı İşleri Bürosu’na yapılacak. Modellerde aranan özellikler şöyle:

“Vücut bütünlüğüne sahip olmak, uzun ve hareketsiz duruşlar için elverişli sağlık durumuna sahip ve dayanıklı olması (Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi gerekmekte olup, göreve başlamadan alınacak), en az lise mezunu olmak, T.C. vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak, erkek adayların askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak, 657 sayılı kanunun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak, herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.” (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Nü Model Erciyes Üniversitesi eleman

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