HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. 4 boynuzlu koyun şaşkına çevirdi! ''7 bin TL veren oldu, kimseye satmam''

4 boynuzlu koyun şaşkına çevirdi! ''7 bin TL veren oldu, kimseye satmam''

07.12.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Çal ilçesi Develler Mahallesi’nde bir hayvan yetiştiricisinin ahırında bulunan dört boynuzlu koyun görenlerin dikkatini çekiyor. Mana isimli koyunun sahibi İsa Abatas, “Bu koyunumu gören bazı kişiler 7 bin TL vererek almak istedi. Fakat ben satmak istemiyorum. Bu nadir bulunan bir özellik. Sonuçta benim koyunumun 4 boynuzu var'' dedi.

4 boynuzlu koyun şaşkına çevirdi! ''7 bin TL veren oldu, kimseye satmam''

Denizli’de "Mana" isimli 4 boynuzlu koyunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Yıllardır besicilik işiyle uğraşan İsa Abasat, “Mana” ismini verdiği koyuna gözü gibi bakıyor. Koyunun 4 tane boyunuzun olduğunu sonradan fark eden Abasat ise çok şaşkın olduğunu söyledi. İlk defa böyle bir olayın başına geldiğini anlattı. “Mana” isimli koyunu birçok kişinin satın almak istediğini fakat satmadığını belirtti.

Hiç kaslı kedi gördünüz mü? Sosyal medyanın yeni gözdesi oldu! Kas gelişimi durdurulamıyorHiç kaslı kedi gördünüz mü? Sosyal medyanın yeni gözdesi oldu! Kas gelişimi durdurulamıyor

''BU NADİR BULUNAN BİR ÖZELLİK''

Mana isimli koyunun sahibi İsa Abatas, “Bu koyunumu gören bazı kişiler 7 bin TL vererek almak istedi. Fakat ben satmak istemiyorum. Bu nadir bulunan bir özellik. Sonuçta benim koyunumun 4 boynuzu var. Ona bakmaya devam edeceğim” diye konuştu.

Screenshot_11

Screenshot_20

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eşiyle aynı dizide! Eşiyle aynı dizide!
Sırrı çözüldü! Bin yıllık mezar geleneğiSırrı çözüldü! Bin yıllık mezar geleneği
Lastiği patlayan uçağı iterek pist dışına çıkardılarLastiği patlayan uçağı iterek pist dışına çıkardılar
Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ülkede gündem oldu! Başbakan sabaha karşı böyle görüntülendi

Ülkede gündem oldu! Başbakan sabaha karşı böyle görüntülendi

TBMM'de büyük gerginlik: Sana soruyorum hadsiz atanmış

TBMM'de büyük gerginlik: Sana soruyorum hadsiz atanmış

Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum

Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum

Türkiye'nin gözü bu toplantıda!

Türkiye'nin gözü bu toplantıda!

Son dakika: PKK'nın sözde eyalet sorumlusu ölü ele geçirildi

Son dakika: PKK'nın sözde eyalet sorumlusu ölü ele geçirildi

Bir anda tansiyon yükseldi! Meclisi karıştıran hareket

Bir anda tansiyon yükseldi! Meclisi karıştıran hareket

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

700 kişinin yaşadığı tarihi köye akın ettiler!

700 kişinin yaşadığı tarihi köye akın ettiler!

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye 20 ülkeden birisi

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye 20 ülkeden birisi

CHP'nin Mersin'deki mitingine kaç kişi katıldı? Valilik açıkladı

CHP'nin Mersin'deki mitingine kaç kişi katıldı? Valilik açıkladı

AK Partili eski başkanın kardeşi öldürüldü

AK Partili eski başkanın kardeşi öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.