Her öğünde bunu yedi, 23 kilo verdi! İşte zayıflamanın sırrı

Kilo verirken hiçbir besin grubunu tamamen hayatından çıkarmadığını belirten sosyal medya içerik üreticisi Inza, zaman zaman sevdiği yiyeceklere de yer verdiğini ifade ediyor. Inza, bu sayede hem verdiği kiloları koruduğunu hem de sağlıklı yaşam rutinini sürdürebildiğini dile getiriyor.

GÜNE PROTEİN AĞIRLIKLI KAHVALTIYA BAŞLIYOR

Inza’nın günlük beslenme planında ilk öğün genellikle sebzeli omlet oluyor. Domates, yeşil biber ve soğanla hazırlanan omletin protein açısından zengin olduğunu belirten uzmanlar, yumurtanın aynı zamanda A, B12 ve E vitaminleri gibi birçok önemli besin öğesi içerdiğine dikkat çekiyor.

Fenomen, sabah kahvaltısında omletin yanında genellikle şekersiz siyah çay içiyor. Uzmanlara göre şekersiz siyah çay tüketimi kan şekeri kontrolüne yardımcı olabilir ve vücudun şekeri daha iyi yönetmesini destekleyebilir.

ÖĞLE YEMEĞİNDE LİF AĞIRLIKLI BESLENİYOR

Öğle öğününde Inza’nın tercih ettiği yemeklerden biri pirinç ve mercimek karışımı. Beslenme uzmanlarına göre mercimek gibi lif açısından zengin gıdalar sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlayabilir ve bağışıklık sistemini destekleyebilir.

Inza spor yaptığı günlerde protein shake tüketiyor. Uzmanlara göre protein içeren öğünler, tokluk hissini artırarak kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

AKŞAM YEMEĞİ: TAVUK VE PİLAV

Akşam öğününde ise genellikle tavuk şiş ve pirinç bulunuyor. Uzmanlar özellikle kan şekeri sorunları olan kişiler için esmer pirincin daha iyi bir seçenek olabileceğini belirtirken, düşük lifli diyet uygulayan kişiler için beyaz pirincin tercih edilebileceğini ifade ediyor.

HER ÖĞÜNÜN YANINDA MUTLAKA YOĞURT YİYOR

Inza’nın öğünlerinde sıkça yer verdiği bir diğer besin ise yoğurt. Uzmanlara göre yoğurt protein, kalsiyum ve D vitamini açısından zengin bir besin olduğu için dengeli beslenme programlarında önemli bir yer tutuyor. Her öğünün yanında yediği yoğurt sayesinde hedefine hızlı bir şekilde ilerledi ve 23 kiloyu verdi.