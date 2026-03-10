KADIN

Her öğünde bunu yedi, 23 kilo verdi! İşte zayıflamanın sırrı

TikTok’ta içerik üreten Inza, yaklaşık 23 kilo vererek hem görünümünü hem de yaşam tarzını değiştirdi. Sosyal medya hesabında zayıflama sürecini anlatan Inza, bu değişimi katı diyetlerle değil, düzenli egzersiz ve dengeli beslenme alışkanlığıyla elde ettiğini söylüyor. Fenomenin hızlı kilo vermesine yardımcı olan şey ise yemeklerinin yanına eklediği bu gıda oldu. İşte detaylar.

Her öğünde bunu yedi, 23 kilo verdi! İşte zayıflamanın sırrı
Gökçen Kökden

Kilo verirken hiçbir besin grubunu tamamen hayatından çıkarmadığını belirten sosyal medya içerik üreticisi Inza, zaman zaman sevdiği yiyeceklere de yer verdiğini ifade ediyor. Inza, bu sayede hem verdiği kiloları koruduğunu hem de sağlıklı yaşam rutinini sürdürebildiğini dile getiriyor.

Her öğünde bunu yedi, 23 kilo verdi! İşte zayıflamanın sırrı 1

GÜNE PROTEİN AĞIRLIKLI KAHVALTIYA BAŞLIYOR

Her öğünde bunu yedi, 23 kilo verdi! İşte zayıflamanın sırrı 2

Inza’nın günlük beslenme planında ilk öğün genellikle sebzeli omlet oluyor. Domates, yeşil biber ve soğanla hazırlanan omletin protein açısından zengin olduğunu belirten uzmanlar, yumurtanın aynı zamanda A, B12 ve E vitaminleri gibi birçok önemli besin öğesi içerdiğine dikkat çekiyor.

Fenomen, sabah kahvaltısında omletin yanında genellikle şekersiz siyah çay içiyor. Uzmanlara göre şekersiz siyah çay tüketimi kan şekeri kontrolüne yardımcı olabilir ve vücudun şekeri daha iyi yönetmesini destekleyebilir.

ÖĞLE YEMEĞİNDE LİF AĞIRLIKLI BESLENİYOR

Her öğünde bunu yedi, 23 kilo verdi! İşte zayıflamanın sırrı 3

Öğle öğününde Inza’nın tercih ettiği yemeklerden biri pirinç ve mercimek karışımı. Beslenme uzmanlarına göre mercimek gibi lif açısından zengin gıdalar sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlayabilir ve bağışıklık sistemini destekleyebilir.

Inza spor yaptığı günlerde protein shake tüketiyor. Uzmanlara göre protein içeren öğünler, tokluk hissini artırarak kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

AKŞAM YEMEĞİ: TAVUK VE PİLAV

Akşam öğününde ise genellikle tavuk şiş ve pirinç bulunuyor. Uzmanlar özellikle kan şekeri sorunları olan kişiler için esmer pirincin daha iyi bir seçenek olabileceğini belirtirken, düşük lifli diyet uygulayan kişiler için beyaz pirincin tercih edilebileceğini ifade ediyor.

HER ÖĞÜNÜN YANINDA MUTLAKA YOĞURT YİYOR

Her öğünde bunu yedi, 23 kilo verdi! İşte zayıflamanın sırrı 4

Inza’nın öğünlerinde sıkça yer verdiği bir diğer besin ise yoğurt. Uzmanlara göre yoğurt protein, kalsiyum ve D vitamini açısından zengin bir besin olduğu için dengeli beslenme programlarında önemli bir yer tutuyor. Her öğünün yanında yediği yoğurt sayesinde hedefine hızlı bir şekilde ilerledi ve 23 kiloyu verdi.

