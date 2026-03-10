KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Karnaval, kadınların hikayesini Aşkım Kapışmak ile sahneye taşıdı

Kadın-erkek ilişkilerine mizah ve eğlencenin gözünden bakan Aşkım Kapışmak, Karnaval sponsorluğunda 8 Mart’a özel gerçekleşen buluşmada gerçek kadın hikâyelerini, kahkahayı ve olduğu gibi olma cesaretini sahneye koydu. Aşkım Kapışmak, Aşkım’la Yargılıyoruz podcast serisinin sohbetini capcanlı ve kendine özgü anlatımı ile yaparken, dinleyenler de yargısız bir ortamda kendi deneyimlerini paylaştı.

Karnaval, kadınların hikayesini Aşkım Kapışmak ile sahneye taşıdı

Son yılların en popüler davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak, ilişkiler dünyasına mizahın penceresinden bakan podcast’i “Aşkım’la Yargılıyoruz”da bu kez de kendileri gibi var olan cesur kadınlar ile buluştu. Türkiye’nin en güçlü dijital ses platformu Karnaval’ın sponsorluğunda yapılan bu özel buluşma, kadın hikâyelerinin en doğal haliyle içtenlikle konuşulduğu özel bir deneyime dönüştü.

Kadınların kusursuzluk baskısının dışına çıktığı bu deneyimde ortak motto “kendini seçmek” olarak belirlenirken kendini seçmenin bencillik değil, farkındalık olduğunu vurguladı. Katılımcılar da sahnede paylaşılan hikâyelerle kendi deneyimlerini yeniden düşünme fırsatı buldu. Etkinlik, platformun içerik gücünü sahne deneyimiyle birleştiren özel projelerden biri oldu.

Karnaval, kadınların hikayesini Aşkım Kapışmak ile sahneye taşıdı 1

“KADINLAR FİZİKSEL OLARAK DURSA DAHİ ZİHİNSEL OLARAK SÜREKLİ AKTİF BİR HALDE”

Kadınların kendilerini sürekli başkaları için konumlandırdığını ifade eden Aşkım Kapışmak, şunları söyledi: “Modern kadının en büyük sorunları arasında zihinsel yorgunluk ve dinlenememe hali geliyor. Nitekim günümüzde kadınlar fiziksel olarak dursa dahi zihinsel olarak sürekli aktif bir halde. Bu noktada ‘hiçbir şey yapmadan kalabilmek’ de önemli bir ihtiyaç. Bu etkinlikte de kadınların gündelik hayatta karşılaştıkları beklentileri, toplumsal kalıpları ve ilişkileri derinlemesine konuşarak onlara fikirlerini özgürce ifade edebildiği bir alan açtık.”

Karnaval CMO’su Gizem Yılancıoğlu, buluşmaya dair “Kadınları kalıpların içine yerleştiren cümleler yerine, onların kendileri gibi var olabildikleri alanlar yaratmayı önemsiyoruz. Bunu da platformumuzun en severek takip edilen podcast’i olan ‘Aşkım’la Yargılıyoruz’u keyifli bir buluşmaya çevirerek yaptık. Bu sayede 8 Mart’ı iyi hissettiren, gerçek ve birlikte güçlenen bir deneyime dönüştürmek istedik.” dedi.

Karnaval, kadınların hikayesini Aşkım Kapışmak ile sahneye taşıdı 2

“AŞKIM'LA YARGILIYORUZ”, TÜM BÖLÜMLERİYLE KARNAVAL'DA

İlişkilerden gündelik hayata uzanan sorulara samimi, eğlenceli ve yer yer kapışmalı cevapların verildiği “Aşkım’la Yargılıyoruz” podcast’i, dinleyicilerine mizahın eksik olmadığı, gerçek sohbetlerin ön planda olduğu bölümler sunuyor. Dinlerken “Bunu ben de sormuştum.” denen pek çok an, her cuma günü yeni bölümüyle Karnaval’dan takip edilebiliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Her öğünde bunu yedi, 23 kilo verdi! İşte zayıflamanın sırrıHer öğünde bunu yedi, 23 kilo verdi! İşte zayıflamanın sırrı
Sanayinin 17 yaşındaki kadın ustası: Şaşırıp tebrik ediyorlarSanayinin 17 yaşındaki kadın ustası: Şaşırıp tebrik ediyorlar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Aşkım Kapışmak erkek Kadın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.