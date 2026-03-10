Karnaval, kadınların hikayesini Aşkım Kapışmak ile sahneye taşıdı

Son yılların en popüler davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak, ilişkiler dünyasına mizahın penceresinden bakan podcast’i “Aşkım’la Yargılıyoruz”da bu kez de kendileri gibi var olan cesur kadınlar ile buluştu. Türkiye’nin en güçlü dijital ses platformu Karnaval’ın sponsorluğunda yapılan bu özel buluşma, kadın hikâyelerinin en doğal haliyle içtenlikle konuşulduğu özel bir deneyime dönüştü.

Kadınların kusursuzluk baskısının dışına çıktığı bu deneyimde ortak motto “kendini seçmek” olarak belirlenirken kendini seçmenin bencillik değil, farkındalık olduğunu vurguladı. Katılımcılar da sahnede paylaşılan hikâyelerle kendi deneyimlerini yeniden düşünme fırsatı buldu. Etkinlik, platformun içerik gücünü sahne deneyimiyle birleştiren özel projelerden biri oldu.

“KADINLAR FİZİKSEL OLARAK DURSA DAHİ ZİHİNSEL OLARAK SÜREKLİ AKTİF BİR HALDE”

Kadınların kendilerini sürekli başkaları için konumlandırdığını ifade eden Aşkım Kapışmak, şunları söyledi: “Modern kadının en büyük sorunları arasında zihinsel yorgunluk ve dinlenememe hali geliyor. Nitekim günümüzde kadınlar fiziksel olarak dursa dahi zihinsel olarak sürekli aktif bir halde. Bu noktada ‘hiçbir şey yapmadan kalabilmek’ de önemli bir ihtiyaç. Bu etkinlikte de kadınların gündelik hayatta karşılaştıkları beklentileri, toplumsal kalıpları ve ilişkileri derinlemesine konuşarak onlara fikirlerini özgürce ifade edebildiği bir alan açtık.”

Karnaval CMO’su Gizem Yılancıoğlu, buluşmaya dair “Kadınları kalıpların içine yerleştiren cümleler yerine, onların kendileri gibi var olabildikleri alanlar yaratmayı önemsiyoruz. Bunu da platformumuzun en severek takip edilen podcast’i olan ‘Aşkım’la Yargılıyoruz’u keyifli bir buluşmaya çevirerek yaptık. Bu sayede 8 Mart’ı iyi hissettiren, gerçek ve birlikte güçlenen bir deneyime dönüştürmek istedik.” dedi.

“AŞKIM'LA YARGILIYORUZ”, TÜM BÖLÜMLERİYLE KARNAVAL'DA

İlişkilerden gündelik hayata uzanan sorulara samimi, eğlenceli ve yer yer kapışmalı cevapların verildiği “Aşkım’la Yargılıyoruz” podcast’i, dinleyicilerine mizahın eksik olmadığı, gerçek sohbetlerin ön planda olduğu bölümler sunuyor. Dinlerken “Bunu ben de sormuştum.” denen pek çok an, her cuma günü yeni bölümüyle Karnaval’dan takip edilebiliyor.