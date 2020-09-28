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  4. 4 çocuk annesi katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

4 çocuk annesi katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 19:22 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bir kişiyi bıçaklayarak öldürmekten gözaltına alınan 4 çocuk annesi kadının ifadesi ortaya çıktı.

Eskişehir’de bir kişiyi bıçaklayarak öldürmekten gözaltına alınan 4 çocuk annesi kadının ifadesi ortaya çıktı. 24 yaşındaki cinayet zanlısı, yaşanan boğuşma sonrası bıçağın saplandığını, kendisinin yapmadığını öne sürdü.
İddialara göre, Odunpazarı ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde İsmail Efe (33), Müjde D. (24) ve Fırat E.’nin evinde kalan babaları Cemal E.’yi alkol almak için evine davet etti. Ancak baba Cemal E., oğlu İsmail Efe’nin evine gitmedi. Babasının evine gelmediğine sinirlenen İsmail Efe, eşi ile birlikte Müjde D. ile Fırat E.’nin evine gitti. İsmail Efe, yengesine ‘Babamı sen mi göndermiyorsun?’ diyerek yumruk attı. Çıkan kavgada Müjde D., mutfaktan aldığı bıçakla İsmail Efe’ye saldırıp göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan İsmail Efe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

“Boğuşma yaşandığı sırada bıçak saplandı”
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Müjde D., emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri sonrası zanlı, kucağındaki 1 yaşındaki kızıyla birlikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Adliyede suçlamaları kabul etmeyen Müjde D.’nin İsmail Efe ile aralarında boğuşma yaşandığını, bıçağın bu sırada saplandığını, kendisinin öldürmediğini öne sürdüğü öğrenildi. Savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanan Müjde D. cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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