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4 erkekten biri 21 yaşından önce kel kalıyor! Saç dökülmesi sorunu yaşayanlar buraya, deneyen kellikten kurtuluyor

08.08.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava sıcaklıklarının artış gösterdiği yaz aylarında saç derisinde ter ve yağ birikmesi nedeniyle saç dökülmesi artabiliyor. Fakat hem doğal hem de etkili bir kür ile saç dökülmesinin önüne geçmek mümkün. İşte saç dökülmesini durduran mucizevi kür...

4 erkekten biri 21 yaşından önce kel kalıyor! Saç dökülmesi sorunu yaşayanlar buraya, deneyen kellikten kurtuluyor

Dünya çapında 56 milyon kişinin saç dökülmesi sorunuyla mücadele ettiği öğrenildi. Yayımlanan verilere göre 35 milyon erkek ve 21 milyon kadın, yoğun saç dökülmesi sorunu yaşıyor. Öte yandan doğal ve besleyici kürler ile saç dökülmesini önlemek mümkün.

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AŞIRI SICAKLAR SAÇ DÖKÜLMESİ SORUNUNU ARTIRIYOR

Sıcaklıklar Ağustos ayında da yoğun şekilde etkisini göstermeye devam ediyor. Sıcak ve nemli hava, saç derisinde ter ve yağ birikmesine neden oluyor. Bu durum saç dökülmesi sorununu da beraberinde getiriyor.

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MUCİZEVİ FORMÜL!

İşte saç dökülmesinden muzdarip olanlar için mucizevi soğan kürü formülü:

  • İki tane soğanı doğrayın ve bir tencereye koyun.

  • Üzerlerini geçecek kadar su ekleyin ve yaklaşık 10 dakika kaynatın.

  • Kaynayan soğan suyunu saç diplerinize masaj yaparak uygulayın.

  • Saçlarınızı bir bone veya havlu ile örtün ve yaklaşık 2 saat bekleyin.

  • Ardından saçlarınızı yıkayarak kürü çıkartın.

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Soğan, saçın uzamasını hızlandırmak ve beslemek için uzun seneler boyunca kullanılan doğal bir bileşendir.

İçerdiği kükürt, saçın ana yapı taşı olan keratin üretimi için önemlidir. Kükürt aynı zamanda saç köklerinin güçlenmesine ve saçın kırılma ve hasara daha az eğilimli olmasına yardımcı olur.

Öte yandan soğan kafa derisi enfeksiyonlarıyla mücadelede etkili olabilecek özelliklere de sahiptir.

Bilindiği üzere soğan suyu alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu sebeple bu kürü yapmadan önce cildinizde bir test yapmanız önerilir.

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