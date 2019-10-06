İSTANBUL (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından İstanbul'da düzenlenen 4. Etnospor Kültür Festivali'nin kapanış töreni yapıldı.

İstanbul'da dördüncüsü gerçekleştirilen festival, büyük bir spor ve kültür şölenine sahne oldu.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festival, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla Atatürk Havalimanı'nda düzenlendi.

Sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı organizasyonun kapanış töreni festival alanındaki Han Çadırı'nın önünde yapıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, DEK Başkanı Bilal Erdoğan, DEK Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AA Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan ile festival sponsorlarının temsilcileri katıldı.

Dereceye giren sporculara ödülleri Fuat Oktay, Bilal Erdoğan, Hakan Kazancı, Haydar Ali Yıldız ve sponsor temsilcileri tarafından verildi.

AA adına Ersin Şiyhan, kuşak güreşinde küçük erkekler ve orta boy erkekler kategorisinde dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.