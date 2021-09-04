4 Eylül Cumartesi burç yorumları! Bugün maddi planlamalar yapabilirsiniz

Bugün ay aslan burcuna doğru ilerliyor. Aslan burcundakiler, duygu ve düşüncede daha net ve keskin olabilir. Başaklar da mutlulukları için problemlerden uzaklaşmak isteyebilir. Teraziler içinde değişim-dönüşüm mümkün. Akreplerin gerilimlerden uzak durması gerekiyor. İşte Astrolog Merve Rençber’in Oğlak, Yay, Balık, Kova, Başak, Aslan, Akrep, Terazi, İkizler, Yengeç, Koç ve Boğa burcu yorumları…

KOÇ

Bugün enerjiniz yükselebilir ve aklınıza geleni, içinizden geçeni yapmak için daha sabırsız olabilirsiniz. Zaman zaman aceleci, zaman zaman fevri ve dürtüsel davranabilirsiniz. Finansal konularda gerçekçi düşünmeli ve geleceği düşünerek harcama yapmalısınız.

BOĞA

Bugün gündüz saatlerinde iç dünyanızda, hayatınızda eksikliğini duyduğunuz bir durum ve konuya dair kafa yorabilirsiniz. Sezgileriniz her zamankinden güçlü çalışabilir. Eski ve yeni, tamam veya devam gibi bir yolun sonuna gelinen kritik kararlar alınabilir.

İKİZLER

Bugün aklınıza gelmeyen kişilerden haber alabilir veya aklınıza gelmeyen kişilerle görüşmeler yapabilirsiniz. Şaşırtıcı karşılaşmalar olabilir. Sizden gizlenen bir durumu birden fark edebilirsiniz. Sırlar ve saklanan duygular açığa çıkabilir.

YENGEÇ

Bugün maddi planlamalar yapabilir, kendiniz için bir satın alım veya harcama gerçekleştirebilirsiniz. Gün içinde ruh haliniz ve düşünceleriniz çok sık değişecektir. Bazen oldukça özgüvenli ve güçlü hissederken bazen öz eleştiride aşırıya kaçabilirsiniz.

ASLAN

Bugün Ay sizin burcunuzda ilerliyor. Gün içinde her duygu ve düşüncede daha net ve keskin olabilir, olaylara ve durumlara daha çok siyah-beyaz bakabilirsiniz. Pire için yorgan yakmaktan kaçının. İş ve finansla ilgili daha önce kaçırdığınız bir fırsat tekrar karşınıza gelebilir.

BAŞAK

Bugün sezgileriniz güçlenirken insanların gizli düşüncelerine, arka planlarına kafa yorabilirsiniz. Bazılarınız kendi mutluluğu için sorun ve sıkıntıdan uzaklaşmak isteyebilir, izole olmak veya kendi konfor alanında kalmak için hareket edebilir. Yaratıcılığınız ise artıyor.

TERAZİ

Bugün değişim ve dönüşüm ihtiyacı içinde olabilir, bazı şeyleri değiştirmekle var olan düzeni korumak arasında kalabilirsiniz. Bir fikrinizden veya bir planınızdan vazgeçebilirsiniz. Gerçek dostluklarınızdan ise maddi manevi destekler görebilirsiniz.

AKREP

Bugün ilişki ve ortaklıklarınızda gerilimi tetiklemeye karşı dikkat edin. Fikir ayrılıkları, çıkarların uyumsuzluğu gibi durumlar ipleri gerebilir. Akılcı ve gerçekçi bakmak, dürüst davranmak sizi en doğru sonuç ve karara götürebilir. Beklemediğiniz kişilerden beklemediğiniz teklifler alabilirsiniz.

YAY

Bugün aklınızdan geçen bir durum aniden karşınıza gelebilir. Sözleriniz dilek ve dua yerine geçebilir. Bu yüzden negatif söylemlerden kaçınmalı ve size umut ve güven sunan insanlarla bir arada olmalısınız. Akrabalar, aile meseleleri gündeme gelebilir.

OĞLAK

Bugün çocuklarınıza karşı kontrolcü ve despot yaklaşmaya karşı dikkat edin. Kişisel alanlara saygı göstererek ve karşınızdaki kişilerin kendi meselelerine dahil olmadan ilerlemeye çalışın. Riskli yatırımlarda sürpriz bir değişim olabilir, bir yeniliğe gidiyorsunuz.

KOVA

Bugün Ay ilişkiler alanınızda ilerliyor. İç dünyanızda bambaşka duygu ve düşüncelere gidebilir, ilişkilerinizle ilgili sürpriz ve beklenmedik bir durum yaşayabilir, hayatınızda daha önce deneyimlemediğiniz bir maceraya atılabilirsiniz. Risk alma isteğiniz artabilir.

BALIK

Bugün aklınızdan geçen düşünceler ve ağzınızdan çıkan sözler karşınıza çıkabilir. Dedikodudan, büyük sözlerden ve büyük vaatlerden kaçınmanız gereken bir gün. Sürpriz bir yolculuk, son dakika belirlenen bir organizasyon veya gün içinde aniden alacağınız radikal bir karar gündeme gelebilir.



