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  4. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul'da sessizlik hakim

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul'da sessizlik hakim

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 07:15 | Son Güncelleme

Kovid-19 Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle başladı. İstanbul'da yasakla birlikte metro ve metrobüs durakları boş kalırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yok denecek kadar azdı.

Dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan Korona virüsün Türkiye’de görülmesinin ardından her geçen gün yeni önlemler alınıyor alınan önlemlerde devam ettiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul’un da aralarında olduğu 31 şehir için 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması yapılmıştı. sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından İstanbul’da yaşanan yoğunluk sona erdi. Metro ve metrobüs durakları boş kalırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yok denecek azdı

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbullular bu çağrıya karşılık verirken, kalabalık meydanlar bomboş kaldı. Normal şartlarda çok yoğun bir yaya trafiğinin olduğu Kadıköy Meydanı korona virüs sonrası adeta sessizliğe büründü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy Ahmet Sani Gezici İmam Hatip Lisesi İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Al kısıtlama

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