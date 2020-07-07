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4 kişinin define ararken kaybolduğu mağara girişi görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 17:00 | Son Güncelleme

Antalya'da, dün gece define ararken kaybolan ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılan 4 kişinin mahsur kaldığı mağaranın girişi görüntülendi. Mağara girişinin sık ağaçlar ve çalılarla kaplı olduğu dikkati çekerken, ilçe halkı ise sık sık benzer olaylarla karşılaştıklarını söyledi.

4 kişinin define ararken kaybolduğu mağara girişi görüntülendi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Ercan B., İsmail C., Mehmet Cüneyt T. ve Mehmet Ç. ormanlık alanın içindeki mağarada define olduğunu düşünerek, el dedektörüyle dün gece saatlerinde mağaraya geldi. Kayalıklardan inerek mağaraya inen 4 kişi gözcülük yapması için Mehmet Cüneyt T.'yi mağara girişinde bıraktı. Mağara içinde 60 metre ilerleyen 4 arkadaş, bir süre sonra yolu kaybedince içeride mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine mağaranın girişine gelen 50 kişilik ekip, mağarada mahsur kalan Ercan B., İsmail C., ve Mehmet Ç.'yi bulundukları yerden halat yardımıyla çıkardı.

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DEFİNE AVCILARI İLK DEĞİLMİŞ

4 arkadaş önce hastaneye ardından da polis merkezine götürülürken ilk ifadelerinde define aradıklarını ve kaybolduklarını söyledi. Bu sabah, define avcılarının girip kaybolduğu mağaranın girişi görüntülendi. Anayol üzerinden yaklaşık 300 metre içeride bulunan mağaranın girişi sık ağaçlar ve çalılarla kapalı olduğu gözlendi. Mağara girişinde büyük bir kaya bulunurken mağaranın ağzına gelebilmek için 10 metrelik iki kayadan aşağı inmek gerekiyor. Mağaranın yaklaşık 200 metrelik derinliğinin olduğu ve bir ucunun Güver Kanyonu'na çıktığı öğrenildi.
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Döşemealtı ilçesinde yaşayanlar ise define avcılarının daha önceden de aynı bölgede kazı yapıp altın ya da değerli eşyaları aradıklarını söyledi. Ali Rıza Doğru (50), ilçenin yerlilerinden olduğunu ve sürekli define avcılarının kazılarıyla ilgili haberler duyduğunu söyledi. Döşemealtı ilçesinin tarihi bir ilçe olduğunu anlatan Doğru, “Tarihi eski bir kent burası. Mağarada ormanda arayanlar oluyor. Kimi zaman bulanlar da oldu" dedi.

İlçede esnaf olan Harun Aykuş ise hafta sonu yürüyüşe çıktıklarını ve mağara ve tarihi alanların oyulduğunu, kazıldığını söyledi. Bulanlara hiç şahit olmadığını anlatan Aykuş, “Altın falan sanmıyorum. İnsanlar bir şey bulabilmek için her şeyi delik deşik ediyorlar" diye konuştu.

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Münir Demirtaş (69) 45 yıldır ilçede yaşadığını ve çok sık define arayanlara şahit olduğunu söyledi. İlçede define kazılarının yapıldığını duyduklarını da anlatan Demirtaş, ilçede değerli definelerin olduğuna inandığını söyledi. (DHA)

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