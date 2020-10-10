4’lü kamera sistemi ve devasa ekranı ile ilgi topluyor

TCL 10 Plus’ın 6.47 inç değerde devasa bir ekranı var. Yanlardan kavislendirilmiş ekran, Amoled teknolojisinin üzerine inşa edilmiş. %93’lük ekran çerçeve oranından söz edebiliriz.

1080 x 2340 çözünürlük sunan ekran, 398ppi değerinde ve 600nit parlaklık değerine sahip.

Bunların anlamı, hem iç hem de dış mekân kullanımlarında, net görüntülerle karşılaşabiliyorsunuz. Güneş altındaki kullanımlarda da ekranın iyi bir performans sergilediğini belirtelim.

Bir de TCL, bu ürününde de NXTVISION görüntüleme teknolojisine yer veriyor. Burada renkler üzerine düzenlemeler yapabilir, okuma modunu aktifleştirerek daha rahat deneyimler yakalayabilir, görüntü iyileştirme modunu aktifleştirebilir ve maksimum görüntü kalitesi elde edebilirsiniz.

Ayrıca, bir Netflix aboneliğiniz var se, HDR10 desteğiyle zengin görüntü kalitesine sahip dizi ve filmleri de telefonunuz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Tabii ekranın dokunuşlara hızlı tepkiler verdiğini ve üzerinde yer alan dahili parmak izi okuyucu sensör sayesinde de güvenli kullanımın önünü açtığını söyleyebiliriz. Evet, parmak izi okuyucu sensör de ara ara yavaşlamalar gösterse de genellikle gayet performanslı çalışıyor.