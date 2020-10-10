4’lü kamera sistemi ve devasa ekranı ile ilgi topluyor

TCL 10 Plus’ın 6.47 inç değerde devasa bir ekranı var. Yanlardan kavislendirilmiş ekran, Amoled teknolojisinin üzerine inşa edilmiş. %93’lük ekran çerçeve oranından söz edebiliriz.
1080 x 2340 çözünürlük sunan ekran, 398ppi değerinde ve 600nit parlaklık değerine sahip.
Bunların anlamı, hem iç hem de dış mekân kullanımlarında, net görüntülerle karşılaşabiliyorsunuz. Güneş altındaki kullanımlarda da ekranın iyi bir performans sergilediğini belirtelim.
Bir de TCL, bu ürününde de NXTVISION görüntüleme teknolojisine yer veriyor. Burada renkler üzerine düzenlemeler yapabilir, okuma modunu aktifleştirerek daha rahat deneyimler yakalayabilir, görüntü iyileştirme modunu aktifleştirebilir ve maksimum görüntü kalitesi elde edebilirsiniz.
Ayrıca, bir Netflix aboneliğiniz var se, HDR10 desteğiyle zengin görüntü kalitesine sahip dizi ve filmleri de telefonunuz aracılığıyla takip edebilirsiniz.
Tabii ekranın dokunuşlara hızlı tepkiler verdiğini ve üzerinde yer alan dahili parmak izi okuyucu sensör sayesinde de güvenli kullanımın önünü açtığını söyleyebiliriz. Evet, parmak izi okuyucu sensör de ara ara yavaşlamalar gösterse de genellikle gayet performanslı çalışıyor.
NXTVISION Destekli 4’lü kamera sistemi
Telefonun arka tarafında toplamda 4 kameradan oluşan ve yapay zekâ desteği sunulan bir kamera sistemi bulunuyor: 48MP + 8MP + 2MP + 2MP. Bu sistemdeki ana kamera, 48MP değerde ve özellikle iyi ışıklı ortamlarda net sonuçlar almanızı sağlıyor. F1.8 açıklık değeri sayesinde, düşük ışıklı ortamlarda da sensöre iyi düzeyde ışık toplayarak daha net görüntüler elde etmenizin önünü açıyor.
8MP değerdeki 118 derecelik kamera ise, manzara ve kalabalık çekimler için başarılı bir geniş açılı kamera performansı sunuyor.
Bunlara ek olarak, 3.7cm mesafeden makro çekimler yapabilmenize imkan sunan bir kamera ve bir de bokeh efektli görseller için derinlik kamerası bulunmakta.
Video tarafında elektronik görüntü sabitleme özelliği bulunuyor. Çekim detaylarına baktığımızda, 60FPS değerini göremiyoruz. En yüksek çözünürlüklü çekim seçeneği olarak 4K çekim mevcut. Ek olarak, ağır çekim modu da bulunmakta.
Ön kamera geldiğimizde de çeşitli güzelleştirme seçenekleriyle birlikte bokeh efektli güzel portreler elde edebiliyorsunuz. Yine video tarafında 30FPS’de 1080p seçeneği dikkat çekiyor.
Aynı anda 4 cihaza kadar müzik yayını
Wi-Fi AC, Bluetooth 5.0 ve NFC gibi kablosuz teknolojileri de destekleyen telefon, aynı zamanda dört farklı cihaza bağlanarak deneyimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşma imkânı sunuyor. Bir müzik dinliyor olun ya da bir film izliyor olun, keyfi birlikte yaşayabiliyorsunuz.
Qualcomm SnapdragonTM 665 işlemci ve 4500mAh pil
TCL 10 Plus, Qualcomm’un Snapdragon 665 çipsetiyle geliyor. Orta seviyede iyi bir performan sunan bu çipset, yanında 6GB RAM ve 64GB dahili depolamayla geliyor. Bu sınıftaki bazı telefonlar, microSD kart desteği sunmazken 10 Plus’ın microSD desteği olduğunu da belirtelim.
Android 10 işletim sistemine sahip olan ve kullanışlı bir arayüzle güncel Android deneyimi sunabilen ürün, yaptığımız Geekbench 5 testinde tek çekirdekte 307, çift çekirdekte de 1351 puan aldı. AnTuTu testinde de 175878 puan elde etti. Ardından da popüler online oyunlardan Call of Duty Mobile’ı açtık ve iyi grafiklerde, akıcı bir performansla uzun süre oynayabildik. Uzun süreli oyun deneyimlerinde telefonun ciddi bir ısınma düzeyine ulaşmadığını da söyleyelim.
Ürün, 4500mAh pile sahip ve bu pil, hızlı şarj desteği de sunuyor. 18w Hızlı Şarj 3.0 teknolojisi sayesinde, tek şarj ile normal kullanımda yaklaşık 2 günlük deneyim mümkün oluyor. Yoğun deneyimlerde ise tek şarj ile bir günü rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz. Bu arada üründe ters şarj özelliği de mevcut.
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