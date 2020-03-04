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  4. 4 Mart 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

4 Mart 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2020 23:27 | Son Güncelleme

Sayısal Loto oyununun 1302'nci çekilişi yapıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 218 bin 464 lira devretti. İşte MPİ 4 Mart 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

4 Mart 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 4 Mart 2020 çekilişinde kazandıran numaralar 5, 14, 16, 30, 39 ve 42 olarak belirlendi.

4 MART ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

sayisal
Sayısal Loto oyununun 1302'nci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 218 bin 464 lira 90 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 109 kişi 4 bin 472 lira 55'er kuruş, 4 bilen 5 bin 712 kişi 64 lira 40'ar kuruş ve 3 bilen 83 bin 105 kişi de 11 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

(AA)

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