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  4. 4 Mart Cuma On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

4 Mart Cuma On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

04.03.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekilişinin sonucunun açıklanıp açıklanmadığı araştırılıyor. Çekiliş, her hafta pazartesi ve cuma günleri gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçları internet üzerinden ilan ediliyor. On Numara çekilişi 20.00'da başlıyor. İşte On Numara çekilişi detayları...

4 Mart Cuma On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

Çılgın Sayısal Loto, Şans Topu gibi çok araştırılan şans oyunları arasında olan On Numara çekilişi bugün tamamlanacak ve sonuçlar bu akşam duyurulacak. Peki 4 Mart Cuma On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler...

4 Mart Cuma On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

4 MART ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Mart On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

On Numara çekiliş sonuçları açıklandığında sonuçları, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz. On Numara çekilişi 20.00'da başlayacak.

ON NUMARA KURALLARI NELER?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.

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Milli Piyango
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