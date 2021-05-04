4 Mayıs günlük burç yorumları | Bugün (4 Mayıs) burç yorumları ne diyor?

4 Mayıs 2021’de Merkür, İkizler burcuna geçiş yapıyor. 4 Mayıs yani bugün ilişkilerimizde uyumlu enerjiler yakalama konusunda zorluk yaşayabiliriz. Yay burcu için sabah saatlerinde iletişim kurmak zor olabilirken, Balık burcunun rüyaları haberci olabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…
KOÇ BURCU YORUMU
Bugün iş ve özel hayatınızda kadınlarla ilişkileriniz ön planda olabilir. İhtiyaçlarınız ve konforunuz için harcamalar yapabilirsiniz.
BOĞA BURCU YORUMU
Bugün estetik ve güzellikle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Kadın yöneticilerinizle ortak işler içerisinde olabilir, genel olarak daha kontrolcü olabilirsiniz. Kendi isteğinizde ısrarcı olabileceğiniz bir gün.
İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün iş hayatı ve sorumluluklar ön planda olabilir. Eğitim ve sınavlarla ilgili konularda emek vermeli ve şartları iyileştirmeye gayret etmelisiniz.
YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün gün içerisinde enerjiniz, motivasyonunuz daha hızlı değişebilir. İlişkilerde kontrolcülük ve kıskançlıktan uzak durmaya çalışmalısınız. Etrafınızdakilerin etkisinde kalmadan kendi duygularınızı anlamaya çalışın.
ASLAN BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerde yardımlaşma ve paylaşma öne çıkabilir. İlişkilere, insanların tavırlarına karşı zaman zaman daha hassas olabilirsiniz. Negatif enerji içinde kalmanız negatif insanları çekmenize neden olabilir.
BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün iş arkadaşlarınızla ilişkileriniz ön planda olabilir. Eğitim ve sınavlarla ilgili beklentilerinize odaklanabilirsiniz. İş bağlantılı yolculuklar gündeme gelebilir.
TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün finansal konularda şanslar yakalayabilirsiniz. Estetik konularıyla ilgili destek ve hizmet alabilirsiniz.
AKREP BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerinizle ilgili konularda sezgileriniz daha güçlü çalışabilir. Güven veren insanlarla, güven veren ilişkilerde olma zamanı. Sizi zehirleyen duygulardan uzaklaşın.
YAY BURCU YORUMU
Bugün çalışma hayatında, yakın çevrenizle iletişiminizde daha yapıcı olabilir, orta yolu bulabilir veya ortak çalışmalar içinde olabilirsiniz. Sağlıkla ilgili kısa süreli hafif seyreden rahatsızlıklar olabilir. Sağlıklı ve yeterli beslenmeye özen gösterin.
OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün iş hayatında, finansal konularda başarı sağlamak sizi daha güçlü ve özgüvenli hissettirecektir. Daha iyi hissetmek adına bu alanlarda çaba gösterebilirsiniz. Sevdikleriniz için harcama yapabilirsiniz.
KOVA BURCU YORUMU
Bugün ilişkiler, aile üyeleri ve iş hayatıyla ilgili sorumluluklar gündeminizde olabilir. Estetik konularla ve dış görüntünüzle ilgilenebilirsiniz.
BALIK BURCU YORUMU
Bugün tembellik, yorgunluk veya halsizlik hissedebilirsiniz. Abartılı beslenme veya tatlılara düşkünlük öne çıkabilir. İşlerinizi ertelemek ve sorumluluktan kaçmak karmaşa yaratabilir.
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