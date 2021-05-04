4 Mayıs günlük burç yorumları | Bugün (4 Mayıs) burç yorumları ne diyor?

4 Mayıs 2021’de Merkür, İkizler burcuna geçiş yapıyor. 4 Mayıs yani bugün ilişkilerimizde uyumlu enerjiler yakalama konusunda zorluk yaşayabiliriz. Yay burcu için sabah saatlerinde iletişim kurmak zor olabilirken, Balık burcunun rüyaları haberci olabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün iş ve özel hayatınızda kadınlarla ilişkileriniz ön planda olabilir. İhtiyaçlarınız ve konforunuz için harcamalar yapabilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün estetik ve güzellikle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Kadın yöneticilerinizle ortak işler içerisinde olabilir, genel olarak daha kontrolcü olabilirsiniz. Kendi isteğinizde ısrarcı olabileceğiniz bir gün.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün iş hayatı ve sorumluluklar ön planda olabilir. Eğitim ve sınavlarla ilgili konularda emek vermeli ve şartları iyileştirmeye gayret etmelisiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün gün içerisinde enerjiniz, motivasyonunuz daha hızlı değişebilir. İlişkilerde kontrolcülük ve kıskançlıktan uzak durmaya çalışmalısınız. Etrafınızdakilerin etkisinde kalmadan kendi duygularınızı anlamaya çalışın.