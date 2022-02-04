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4 Şubat On Numara çekiliş sonucu açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu sorgulama linki...

04.02.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri tamamlanıyor. Noter ve Milli Piyango yetkilileri huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonucu açıklandığında, sonuçlar internet üzerinden ilan ediliyor. On Numara çekiliş sonucunu haberimizden sorgulayabilirsiniz. İşte On Numara çekiliş sonuçları...

4 Şubat On Numara çekiliş sonucu açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu sorgulama linki...

On Numara çekilişi, şans oyunları arasında en çok oynanan oyunların başında geliyor. Oldukça rağbet gören bu popüler çekiliş her hafta gerçekleştiriliyor. Sonuçlar, çekilişin başlangıcının ardından birkaç dakikada belli oluyor. Peki 4 Şubat On Numara çekiliş sonucu açıklandı mı? İşte Şubat On Numara çekiliş sonuçları...

4 Şubat On Numara çekiliş sonucu açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu sorgulama linki...

4 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU

4 Şubat On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

On Numara çekilişi 20.00'da başlayacak. Sonuçların 20.15 gibi ilan edilmesi bekleniyor. On Numara çekiliş sonuçlarını sorgulamak için, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresine erişim sağlayınız.

ON NUMARA KURALLARI

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.

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