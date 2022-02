4 Şubat On Numara çekiliş sonucu açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu sorgulama linki...

On Numara çekilişi, şans oyunları arasında en çok oynanan oyunların başında geliyor. Oldukça rağbet gören bu popüler çekiliş her hafta gerçekleştiriliyor. Sonuçlar, çekilişin başlangıcının ardından birkaç dakikada belli oluyor. Peki 4 Şubat On Numara çekiliş sonucu açıklandı mı? İşte Şubat On Numara çekiliş sonuçları...

4 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU

4 Şubat On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

On Numara çekilişi 20.00'da başlayacak. Sonuçların 20.15 gibi ilan edilmesi bekleniyor. On Numara çekiliş sonuçlarını sorgulamak için, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresine erişim sağlayınız.

ON NUMARA KURALLARI

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.