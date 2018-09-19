4 yaşındaki çocuğa okul tuvaletinde öğrenciler tarafından tecavüz edildi

Olay, okuldaki bir öğretmenin öğrenci tuvaletine girmesiyle ortaya çıktı. İddiaya göre öğretmen içeri girdiğinde iki öğrenci dört yaşındaki kızı zapt ederken, diğer öğrenci küçük kıza tecavüz ediyordu.

İddiaya göre saldırgan öğrencilerden birinin elinde bıçak vardı.

Olayın ardından okuldaki kreşe bırakılan küçük kızın annesine haber verildi.

Küçük kız hastaneye kaldırılırken, doktorlar çocuğun bir çok kez tecavüze uğradığını doğruladı.

Saldırgan öğrenciler tutuklanarak ıslahevine gönderilirken tecavüz mağduru kızın tedavisi sürüyor.

