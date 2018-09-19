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4 yaşındaki çocuğa okul tuvaletinde öğrenciler tarafından tecavüz edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 19.09.2018 13:23 | Son Güncelleme

Kan donduran olay Tayland'ın Banf Lamung kentine bulunan bir okulda yaşandı. Üç ortaokul öğrencisi, dört yaşındaki bir kız çocuğuna okul tuvaletinde tecavüz ederken yakalandı.

4 yaşındaki çocuğa okul tuvaletinde öğrenciler tarafından tecavüz edildi

Olay, okuldaki bir öğretmenin öğrenci tuvaletine girmesiyle ortaya çıktı. İddiaya göre öğretmen içeri girdiğinde iki öğrenci dört yaşındaki kızı zapt ederken, diğer öğrenci küçük kıza tecavüz ediyordu.

İddiaya göre saldırgan öğrencilerden birinin elinde bıçak vardı.

Olayın ardından okuldaki kreşe bırakılan küçük kızın annesine haber verildi.

Küçük kız hastaneye kaldırılırken, doktorlar çocuğun bir çok kez tecavüze uğradığını doğruladı.

Saldırgan öğrenciler tutuklanarak ıslahevine gönderilirken tecavüz mağduru kızın tedavisi sürüyor.

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TAYLAND okul tuvaleti tecavüz Banf lamung kreş öğrenci

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Demek ki neymiş insan fıtratı kadınla erkeğin bir arada olmasına müsait değilmiş. ortaokul öğrencisi çocuk 4 yaşındaki çocuğa tecavüz ediyorsa medeni kanuna göre değil Allahın kanununa göre yaşamak lazım.
Bu tip olaylar bizde olmaz diyememenin utancını yaşıyorum.
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