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'40 dakika teneffüs' uygulaması, Antalya'da 14 okulda başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 14:26 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında '40 Dakika Ders, 40 Dakika Teneffüs' uygulaması Antalya'da 14 ilk ve ortaokulda pilot olarak başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında '40 Dakika Ders, 40 Dakika Teneffüs' uygulaması Antalya'da 14 ilk ve ortaokulda pilot olarak başladı. 40 dakikalık teneffüslerde öğrenciler spor, resim ve müzik gibi etkinliklere katılıyor.
Antalya'da pilot uygulaması hayata geçirilen proje, Kepez'deki Kızıllı İlk ve Ortaokulu, Kirişçiler İlkokulu, Döşemealtı'ndaki Fatma- Yusuf Bilgiç İlkokulu, Aksu'daki Cihadiye Ortaokulu, Cihadiye İmam Hatip Ortaokulu, Alanya'daki Mahmutlar Kılıçaslan İlkokulu, Finike'deki İsmail Erol İlkokulu, Gazipaşa'daki Burhan İlkokulu ve Ortaokulu, Kaş'taki Dirgenler İlkokulu, Kemer'deki Merkez İlkokulu, Hacı Mehmet Saygın İlkokulu ve Kumluca'daki Mavikent Çanakçı 75. Yıl İlkokulu olmak üzere toplam 14 okulda uygulanıyor. Uygulama, 2019-2020 eğitim öğretim yılının sonuna kadar devam edecek.
'40 Dakika Ders, 40 Dakika Teneffüs' projesi, öğrencilerin ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun alanda bireysel gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor. Teneffüslerde badminton, resim, müzik, halkoyunları, kick boks, futbol, judo, işaret dili gibi etkinlikleri halk eğitim merkezlerinden görevlendirilen öğretmenler; istop, satranç, masatenisi, seksek, yakartop, beştaş, yedi kiremit, mendil kapmaca, ip atlama gibi çalışmalarıysa sınıf öğretmenleri gerçekleştiriyor. Gönüllülük esasına dayalı bu eğitimlere katılan öğretmenlere, aylık yaklaşık 700 TL ek ders ücreti ödeniyor. Teneffüsler 40 dakikaya çıkınca eskiden 08.30-14.30 olan okul saatleri, 08.20-16.00'ya çıktı.
OKÇULUKTAN GÖRSEL SANATA, JUDODAN KİCK BOKSA EĞİTİM
14 pilot okuldan biri olan Kepez'deki Kızıllı İlk ve Ortaokulu'nun müdürü Çağrı Tornacı, uygulamayla öğrencilerin okula ilgisinin arttığını anlattı. Çağrı Tornacı, ?40 dakikalık teneffüslerde etkinlikler yapıyoruz. Öğrenciler okçuluktan görsel sanata, judodan kick boksa kadar eğitim alıyor. Bu sayede okula daha istekli gelmeye başladılar. Aileler de bu durumdan çok memnun. Bu uygulamayla çocuk okulda enerjisini atmış oluyor. Organik tarımda çocuk kendini keşfediyor. 2023 eğitim vizyonunda da bu geçerli. Okul 2023 projesi de bu kapsamda bakanlığımızın yürüttüğü bir uygulama. Antalya'da pilot uygulama oldu biz de gönüllü olarak pilot uygulamanın uygulayıcısı olduk. Bu uygulama 2019-2020 eğitim öğretim yılı sonuna kadar devam edecek" diye konuştu.
SPORDAN BİLİME, SANATTAN BİLİŞİME EĞİTİM ALIYORLAR
Okuldaki öğrencilere judo eğitimi veren antrenör Kübra Güneş, halk eğitim merkezinden gönüllü geldiğini, öğrencilere judo eğitimi verdiğini belirtti. 40 dakikalık teneffüs sayesinde öğrencilerin kendi becerilerini geliştirdiğini anlatan Güneş, ileride geleceğin şampiyonlarının ortaya çıkacağını söyledi.
40 dakikalık teneffüslerde öğrencilere arduino ve robotik kodlama eğitimi veren Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ebubekir Eryılmaz, ?Geleceğin birimi olan yazılımı öğrenmeye çalışıyorlar. Hem mekaniği hem de yazılımı birlikte kullanıyorlar. İleride uzaktan kumandalı oyuncak araba, kendi cep telefonlarını bile yapabilecek şekilde programlama öğreniyorlar. Öğrencilerin ilgisi doğrultusunda bunun temelini vermeye çalışıyoruz. İleride inşallah kendi oyununu kendin yap gibi bir projeye çevirebilir miyiz bilmiyoruz ama onun için uğraşıyoruz" dedi.
Okuldaki El Sanatları Öğretmeni Ercan Çerçive ise öğrencilerle ahşap boyama, guaj boya, duvar boyama ve ebru sanatıyla boyama tekniklerini yaptıklarını söyledi. Çerçive, ?Bu proje kapsamında çocukların okula ilgi ve alakası değişmeye başladı. Bazen hafta sonları da okuldaki kurslarımıza geliyorlar. Hep beraber hem eğlenip hem de güzel şeyler ortaya çıkarıyoruz. Projenin öğrenciler açısından olumlu faydaları olduğunu düşünüyorum. Okula ilgileri arttığı için ailelerine gün içinde yaptıklarını anlatıyorlar. Ertesi günü sabırsızlıkla bekliyorlar" diye konuştu.
ÖĞRENCİLER UYGULAMADAN MEMNUN
2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde uygulanan 'Okul 2023' projesi sayesinde okula istekli geldiklerini anlatan 5'inci sınıf öğrencileri Berna Çalgın ve Elif Duman, okulda judo, kick boks, dart, okçuluk, organik tarım ve birçok alanda eğitim aldıklarını, bundan çok memnun olduklarını söyledi.

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