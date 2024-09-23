'40 milyon kişi hayatını kaybedecek' Dünyayı korkutan uyarı: Hiçbir ilaç fayda etmeyecek

Pandeminin ardından sağlık konusunda dünyada yaşanan gelişmeler ve yapılan uyarılar herkes tarafından dikkatle takip edilirken bilim insanlarından gelen bazı uyarılar ise tedirginlik yaratıyor. Son olarak bir araştırmanın sonucu, yine yakın gelecekle ilgili endişe verici bir tablo çizdi. Araştırmalara göre antibiyotiklere dirençli bakteriler tehlikeli derecede güçlendi. Bilim insanları hastane mikrobu olarak da bilinen bakteriler sebebiyle 2050 yılına kadar yaklaşık 40 milyon kişinin hayatını kaybedeceğini öngörüyor.

NTV'de yer alan habere göre; Süper Bakteri krizi derinleşiyor. 2050 yılına kadar yaklaşık 40 milyon kişi hiçbir ilaç fayda etmeyeceği için ölecek. Onlarca ülkeden mikrobiyoloji uzmanlarının oluşturduğu araştırma ekibi 204 ülkede 30 yıllık hasta kayıtlarını mercek altına aldı.

'25 YIL İÇERİSİNDE VAKALAR YÜZDE 70 ARTACAK'

Antibiyotiğe dirençli bakteriler sebebiyle gerçekleşen ölümlerin 70 yaş üstü hastalarda yüzde 80 arttığı tespit edildi. Lancet dergisinde yayınlanan araştırmada gelecek 25 yıl içerisinde antibiyotiğe dirençli enfeksiyon vakalarının yüzde 70 oranında artacağı vurgulandı. Bu durum bilinen tüm ilaçlar ve antibiyotikler kullanıldığı halde 39 milyon kişinin hayatını kaybedeceği anlamına geliyor.

Antibiyotiğe karşı en çok direnç geliştiren bakteri ise MRSA olarak da bilinen Staphylococcus aureus olduğu, bu enfeksiyon sebebiyle gerçekleşen ölümlerin 1991 ve 2021 yılları arasında 2 kattan fazla artarak 130 bini aştığı ifade ediliyor. Özellikle yoğun bakımdaki hastalarda kan zehirlenmesi gibi ciddi komplikasyonlara, hatta ölüme yol açabilen bu bakterilerin en güçlü antibiyotiklerle bile zorlukla yok edilebildiği ifade ediliyor.

GEREKSİZ ANTİBİYOTİK KULLANMANIN TEHLİKESİ

Gereksiz antibiyotik kullanımının bakterilerin direnç kazanmasını hızlandırdığı biliniyor. Bilim insanları antibiyotiğe dirençli bakterilerin güçlenmesiyle gelecekte en basit enfeksiyonların bile ölümcül hale gelebileceği uyarısında bulunuyor.