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40 sanatçı bir araya geldi, cumhuriyeti sanatıyla anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 09:56 | Son Güncelleme

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir araya gelen 40 sanatçı, 15 farklı sanat dalıyla cumhuriyeti anlattı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir araya gelen 40 sanatçı, 15 farklı sanat dalıyla cumhuriyeti anlattı. 52 eserin yer aldığı özel sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
Ulucanlar Sanat Sokağı’nda unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatları günümüze taşıyan onlarca sanatçı, özel bir sergi hazırladı. 40 sanat sokağı sakini, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla farklı bir çalışmaya imza attı. Her biri kendi sanatıyla cumhuriyeti anlattı, ortaya onlarca eser çıktı.
Altındağ Hamamönü’nde bulunan Sanat Sergisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunulan özel sergiye vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. 31 Ekim’e kadar açık kalacak serginin hazırlıkları aylar öncesinden başladı. Cumhuriyet’in 96’ncı yılının kutlandığı bu yıl sergi için 52 eser ortaya konuldu.

"’Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir’ sözünü konsept olarak kullandım"
Sergiye yaptığı resimle katılan sanatçı Kemal Turan, büyük bir heyecanla hazırlanan sergiye ilişkin bilgiler verdi. Kemal Turan, "Sergimize 43 sanatçımız katıldı. 52 eserimiz var ve konsept olarak Cumhuriyet ile ilgili çalışmalar yer almaktadır. Mutluluk hissediyorum böyle bir çalışmaya katıldığım için. Onun haricinde de Cumhuriyet gibi kutsalımızın böyle bir sergiyle topluma anlatmamız toplumun önüne getirmemiz de ayrıca benim için bir onur oldu. Atatürk’ün çocuk esirgeme kurumunu ziyaret ettiğinde oradaki kimsesiz çocukları görünce söylediği bir söz vardır bunu yaverinin hatıralarından almıştım. ’Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir’ sözünü konsept olarak kullandım. O sözle cumhuriyeti ay yıldız olarak simgeledim aya sarılmış bir kimsesiz çocuğu işledim. Cumhuriyet de bu kimsesiz çocuğu içine almış şeklinde resmetmeye çalıştım. Topluma sanatla mesaj vermek de diğer mesajlardan daha etkilidir" dedi.
1930’lu yıllarda Uşak’ta, Cumhuriyet Bayramı kutlaması sırasında çekilen bir fotoğrafı resmeden Nurten Sönmezocak, çizdiği resimde cumhuriyetin ön planda olmasını istediğini belirterek, “Resimdeki insanlar cumhuriyetimizin kuruluşunu, öncesini yaşayan insanlar olduğu için onların yüzündeki ifadeleriyle resmetmek istedim. Onlar yaşamış, bize aktarmış ben de seyredenlere aktarabilirim diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Sergiye anılarından yola çıkarak çizdiği bir resimle katkı sağlayan emekli resim öğretmeni Fatma Tutar da "Ben küçükken dedem, Çanakkale şarkısı söylerdi, Çanakkale Savaşlarını anlatırdı ama ben o zaman çok küçük olduğum için anlayamazdım, dedemin neye ağladığını. Yıllar sonra bunu ‘vatan böyle kurtuldu’ şeklinde yansıtmak istedim. Savaşta yaşananları arkaya tek tek sığdırmak istedim” dedi.
Sergiyi gezenler arasında bulunan üniversite öğrencisi Ertuğrul Tahir, sergide yer alan çalışmaları çok beğendiğini dile getirerek cumhuriyet için yaşanan mücadelenin ne kadar büyük olduğunu resimlerde bir kez daha gördüğünü vurguladı.
Ağaç oyma, tezhip, minyatür, ağaç kakma mozaik, sırma, keçe, yağlı boya resim, ebru, cam üfleme, çini, seramik, deri işleme gibi farklı sanat dallarında hazırlanan eserler ise vatandaşları kendisine hayran bıraktı.

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