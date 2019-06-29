40 yaş sonrası yüzde 90 azalıyor

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Murat Özekinci, kadınlara 'çocuk sahibi olmayı ertelemeyin' uyarısında bulundu. Yaşlanmayla birlikte kadınların yumurta rezervlerinin azaldığını belirten Doç. Dr. Özekinci, "40 yaş sonrası bir kadının doğurganlığı yüzde 90 oranında azalır. 46 yaşındaki bir kadından yumurta elde edebilirsiniz ancak onun genetik olarak sağlam olma ihtimali yüzde 1’in altındadır" dedi. Düzenli adet gören kadının, bir yıllık düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebe kalamaması durumunda mutlaka bir kadın doğum uzmanına başvurması gerektiği konusunda uyaran Memorial Antalya Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Murat Özekinci, önemli uyarılarda bulundu. Kadınların üreme oranının 35’ten sonra giderek düştüğünü ifade eden Doç. Dr. Murat Özekinci, "35 yaş üstündeki kadınlarda ise genellikle bekleme süremiz bir yıl değildir. Bu yaştan sonra hemen 6 ay içerisinde eğer gebelik olmuyorsa onun ardından bu konunun uzmanlarıyla görüşmeleri gerekir" diye konuştu.

EN DOĞURGAN OLDUĞU YAŞ 20-29 ARASI Yumurta kalitesinin azalma nedeninin yaş olduğunu ifade eden Doç. Dr. Murat Özekinci, "Yaş en temel ve bağımsız faktördür. Bir kadının en doğurgan olduğu yaş 20 ile 29 yaş aralığıdır. Bu yaşta hem yumurta rezervi, hem kalitesi iyidir. 40 yaşından sonra bir kadının doğurganlığı yüzde 90 oranında azalır. Kadının eğer ailesinde 40 yaş öncesi bir menopoz öyküsü varsa, daha önce herhangi bir sağlık problemi nedeniyle yumurtalık cerrahisi geçirdiyse, her iki yumurtalığı ya da tek bir yumurtalığında çikolata kisti öyküsü varsa bu tür durumlarda mutlaka daha erken kadın doğum uzmanına başvurmak gerekir" dedi. “SPERM SAYISINDA YÜZDE 50 AZALMA VAR” Erkeklerin sperm kalitesinde yarıya yakın oranda bir azalma olduğunu dikkat çeken Doç. Dr. Özekinci şöyle devam etti: "1950-60’lı yıllardaki sperm analizi ile günümüz sperm analizlerini kıyasladığımızda yarıya yakın bir azalma olduğunu görürüz. Bunun en önemli nedenleri çevresel faktörler, beslenme, obezite olabilir. Obez erkeklerde üretkenliğin azaldığını biliyoruz. Sigara içen erkeklerin ise sperm kalitesinde belirgin bozukluklar görüyoruz. Erkeklerin uzun süre sıcağa maruz kalması sperm sayısını olumsuz etkiliyor."