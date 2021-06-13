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40 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Bakan Koca açıkladı! 40 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır?

13.06.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs aşı takvimi son hızıyla uygulanmaya devam ederken, 40 yaş üstü ne zaman aşı olacak sorusu merak ediliyordu. Sağlık kuruluşları, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 45 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başlamıştı. Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı bir duyuru ile 40 yaş üstü aşılama süreci ile ilgili önemli gelişmeyi duyurdu. Peki 40 yaş üstü ne zaman aşılanacak? 40 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? İşte Bakan Koca'nın açıklamaları...

40 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Bakan Koca açıkladı! 40 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır?

Geçtiğimiz seneden bu yana etkisini sürdüren koronavirüs pandemisinde aşı takvimi son hızıyla uygulanırken, 40 yaş üstü ne zaman aşı olacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 45 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama süreci geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı yeni bir duyuru ile 40 yaş üstü ne zaman aşı olacak sorusunun yanıtını verdi. Peki 40 yaş üstü ne zaman aşılanacak?

BAKAN FAHRETTİN KOCA DUYURDU! 40 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Koronavirüs aşılama süreci tüm hızıyla devam ederken, 40 ve 45 yaş arası vatandaşlar için aşı takvimi merak konusu oldu. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci sürüyor. 45 yaş ve üzeri vatandaşlar randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını olmaya başlamıştı.
Kısa bir süre içinde 40 yaş üstü vatandaşlar için de aşılama sürecinin başlayacağı tahmin ediliyordu. Bakan Fahrettin Koca, bugün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Aşıda 40 yaşa kadar indik. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz." şeklinde konuştu. Böylelikle 40 yaş ve üstünde bulunan vatandaşlar da aşı randevu sistemi üzerinden, koronavirüs aşı randevusunu alabilecek.

40 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Vatandaşlar, Covid-19 aşısına ilişkin durumu e-Nabız hesabından ya da 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilmekte. Aşı tarihi gelen grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasına yönlendirilecek. Aşı tarihi geldiğinde ise randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.

MHRS üzerinden aşı randevusu oluşturmak için ilk olarak www.mhrs.gov.tr adresine giriş yapın. Eğer üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapabilirsiniz. Üye değilseniz “Üye Ol” seçeneğine tıklayın ve üyelik oluşturun.

Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yapın ve “Aşı Randevusu Al” seçeneğini tıklayın. Öncelikli grupta olup olmadığını merak eden vatandaşlar, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazıp 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabilmekte. Vatandaş, eğer aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulama ile seçilmiş olan sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabilmekte. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

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pandemi Aşı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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