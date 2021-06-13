40 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Bakan Koca açıkladı! 40 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır?

Geçtiğimiz seneden bu yana etkisini sürdüren koronavirüs pandemisinde aşı takvimi son hızıyla uygulanırken, 40 yaş üstü ne zaman aşı olacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 45 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama süreci geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı yeni bir duyuru ile 40 yaş üstü ne zaman aşı olacak sorusunun yanıtını verdi. Peki 40 yaş üstü ne zaman aşılanacak?

BAKAN FAHRETTİN KOCA DUYURDU! 40 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Koronavirüs aşılama süreci tüm hızıyla devam ederken, 40 ve 45 yaş arası vatandaşlar için aşı takvimi merak konusu oldu. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci sürüyor. 45 yaş ve üzeri vatandaşlar randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını olmaya başlamıştı.

Kısa bir süre içinde 40 yaş üstü vatandaşlar için de aşılama sürecinin başlayacağı tahmin ediliyordu. Bakan Fahrettin Koca, bugün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Aşıda 40 yaşa kadar indik. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz." şeklinde konuştu. Böylelikle 40 yaş ve üstünde bulunan vatandaşlar da aşı randevu sistemi üzerinden, koronavirüs aşı randevusunu alabilecek.