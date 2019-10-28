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40 yaşından sonra görülen ’yaşlı göz’ hastalığına dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.10.2019 11:18 | Son Güncelleme

Yunanca anlamı "yaşlı göz" olan presbiyopi, 40 ve sonrasında en sık görülen göz hastalıkları arasında yer alırken, özellikle okuma ve günlük işlerin yapılışında sorun oluşturan göz hastalığı hakkında bilgiler veren Uzman Göz Hekimi Ahmet Hamdi Şentürk, "Hastalık; lazer cerrahisi, multifokal, trifokal akıllı lens yani göz içi lens uygulamaları ile tedavi edilmektedir" dedi.Göz Hastalıkları Uzmanı Op.

40 yaşından sonra görülen ’yaşlı göz’ hastalığına dikkat

Yunanca anlamı "yaşlı göz" olan presbiyopi, 40 ve sonrasında en sık görülen göz hastalıkları arasında yer alırken, özellikle okuma ve günlük işlerin yapılışında sorun oluşturan göz hastalığı hakkında bilgiler veren Uzman Göz Hekimi Ahmet Hamdi Şentürk, "Hastalık; lazer cerrahisi, multifokal, trifokal akıllı lens yani göz içi lens uygulamaları ile tedavi edilmektedir" dedi.
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ahmet Hamdi Şentürk, "yaşlı göz" olarak bilinen presbiyopi hastalığı hakkında bilgi verdi. Şentürk, hastalığından ortaya çıkışından sonra tedavi edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Presbiyopi, yaşlanmayla birlikte göz merceğinin esnekliğini ve uyum yeteneğinin azalması ile ortaya çıkan yakın görme bozukluğudur. Yaş ilerledikçe uyum yeteneği azalır, geri kalan miktar günlük işleri yapmaya ve okumaya yetmediğinde bu klinik bir soruna dönüşür" dedi.
Presbiyopinin genellikle 40 yaş ve sonrasında görüldüğünü belirten Atagöz Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ahmet Hamdi Şentürk, "Presbiyopi belirtileri genelde 40 yaşından sonra başlar. Başlangıç yaşı mevcut göz bozukluklarına, hastanın yaşam tarzına ve başka değişkenlere bağımlılık gösterir. Bir hipermetropta ve eksik düzeltilmiş bir miyopta presbiyopik belirtiler daha önce ortaya çıkar. Presbiyopi belirtileri okuma mesafesinin uzaması, yakın işe odaklama yapılmaması, yakın işi için aşırı aydınlatma ihtiyacı duyulması, günün ilerleyen saatlerinde yakın iş yaparken zorluğun artması olarak sayılabilir. Presbiyopi tedavisinde artı lensler ile uyum yeteneğinin desteklenmesi yapılır. Uzak düzeltme ile berrak yakın görme için gereken güç arasındaki farka ’ek’ denir. Yakın düzeltme yapmada fizyolojik kural uyum yeteneğinin akomodasyon amplitüdü yarısı rezervde kalacak şekilde ekin verilmesidir" dedi.

Tedavi yöntemleri neler?
Hastalığın akıllı göz içi merceği ile tedavi edilebileceğini açıklayan Op. Dr. Şentürk, şöyle devam etti:
"Hastanın mesleği ve hobilerine göre bu ekler azaltılıp, artırılarak daha konforlu bir yakın görüş sağlanabilir. Presbiyopi tedavisinde lazer cerrahisi, multifokal, trifokal akıllı lens yani göz içi lens uygulamaları yapılmaktadır."

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