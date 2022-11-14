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40 yıl boyunca 189 çocuk yetiştirdi! Yaptığı iyilikler duyanları duygulandırdı

14.11.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya üzerinde bakıma ihtiyacı olan milyonlarca çocuk bulunuyor. Bu çocukların bakımına yardımcı olmak ufak bir adım olarak görülse de onların hayatını bambaşka bir hale getirebiliyor. 86 yaşındaki Hannah Ford 40 yıl boyunca 189 çocuğun hayatını değiştirdi. Onlara özenle bakan Bayan Hannah'ın yaptıkları duyanları duygulandırıyor.

40 yıl boyunca 189 çocuk yetiştirdi! Yaptığı iyilikler duyanları duygulandırdı

Amerika'da yaşayan Bayan Hannah olarak tanınan 86 yaşındaki Hannah Ford'un 1983 yılında kendi çocukları evden taşınmaya başladığında kendini yalnız hissetmeye başladı. Hayatla dolup taşan evi bir anda sessizliğe büründü. Ne yazık ki Ford kocasını yaklaşık yirmi yıl önce kaybetmişti. Birkaç aile üyesini barındırması amaçlanan bir evde tek başına yaşamak, yaşam tarzına tersti ve bu sessizlik rahatsız ediciydi.

ARKADAŞI KORUYUCU ANNE OLMASINI ÖNERMİŞTİ

O sıralarda Ford'un bir arkadaşı koruyucu anne olmayı düşünebileceğini önerdi. Bu öneriden sonra Ford'un ve 189 çocuğun hayatı değişti. Yaklaşık 40 yıl sonra, şu anda 86 yaşında olan Ford, evinde 189 çocuğun yetiştirilmesine yardım etti.

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Erica Woodberry, evlat edindiği yedi çocuktan biri. 12 yaşında Ford'un yanına taşınmadan önce, Woodberry ve küçük kız kardeşi dört yıldan fazla bir süreyi koruyucu aile evleri arasında geçiş yaparak geçirdiler. 48 yaşındaki Woodberry, TODAY'e verdiği demeçte, "Bizim için pişirdiği ilk yemeği asla unutmayacağım. Hiç bu kadar iyi et yememiştim" dedi.

"BİZE HİÇ BAĞIRMADI"

Woodberry, sesi duygudan çatlayarak, "Masada oturmuş bize kendimiz hakkında sorular soruyordu," dedi. "Buna alışık değildik." Ford "çok özel bir insan" diye ekledi. “Her zaman hayran olduğum şey onun sabrıdır. Bize hiç bağırmadı. Nasıl davranılacağını bilmemiz için bir konuşma yapardı."

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BAYAN HANNAH YARDIM ETMEYİ GERÇEKTEN SEVİYOR

17 yaşındaki Kendall Givens-Little, Ford'un yanına taşındı ve onun yanında kendini anında rahat hissettiğini hatırlıyor. Ford'u her zaman sakinleştirici bir varlığa sahip olarak tanımladı. “Güven inşa etmeyi biliyor. O benim için bir anne figürü gibiydi ve buna ihtiyacım vardı," dedi şimdi 38 yaşında olan Givens-Little. "Bence pek çok insan para için bakıcılık yapıyor ama Bayan Hannah gerçekten yardım etmeyi seviyor."

BUNU YAPMAYA DEVAM EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Ford, “Görünürde bir son görmüyorum. Tanrı bana güç, rehberlik ve bilgelik vermeye devam ettiği sürece bunu yapmaya devam edeceğim” dedi. “Dışarıda muhtaç durumda olan çok fazla çocuk var. Doğru beslenmedikleri, doğru dürüst sevilmedikleri durumlardan çıkıyorlar. Onların bana, benim de onlara ihtiyacım var."


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