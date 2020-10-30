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40 yıl cami olarak kullanılmış! 1200 yıllık kilise zamana direniyor

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2020 11:21 | Son Güncelleme

Elazığ'daki 1200 yıllık kilise restorasyon projesiyle gündemde. Geçmişte zihinsel engellilerin tedavi edildiği hastane olarak kullanılan binanın 40 yıl kadar da cami olarak kullanıldığı öğrenildi.

40 yıl cami olarak kullanılmış! 1200 yıllık kilise zamana direniyor

Elazığ'da Ekinözü (Habap) köyü içerisinde bulunan ve Hristiyanlığın erken dönemine ait bin 200 yıllık Meryem Ana Kilisesi, zamana karşı direniyor. 9’uncu yüzyıldan önce zihinsel engellilerin tedavi edildiği hastane olarak da kullanıldığı yazılı kaynaklarda yer alan kilise 1900 yıllarda yöre halkı tarafından ise cami olarak kullanıldı. 40 yıl boyunca cami olarak kullanılan kilise, yeni cami yapılmasının ardından boş kaldı. Yüz yıllara rağmen ayakta kalan tarihi yapı doğal nedenlerden dolayı yıkılmaya yüz tuttu.

ÜZERİ ÇELİK KONSTRÜKSÜYON İLE KAPLANARAK RESTORE EDİLECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde bu yıl içinde Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından projelendirme çalışması yapılan kilisede iç temizlik çalışması da gerçekleştirildi. Yapılacak çalışma sonrasında hazırlanan projenin onaylanması halinde tarihi yapının üzerinin çelik konstrüksiyon ile kapatılması veya restore edilmesinin beklendiği bildirildi.

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40 SENE CAMİ OLARAK KULLANILDI

Kilisenin Ekinözü köyünde olduğunu dile getiren köy muhtarı Hayati Sinem, “Köyün eski ismi Habap’tır. Köyümüze ait olan güzel bir tarihi eser var. Bize gelen arkeologların söylediğine göre bin 200 yıllık yapı olduğudur. Hristiyanlığın erken dönemlerine ait bir yapı olduğunu söylediler. Bu yapı yaklaşık 40 sene cami olarak da kullanılmış. Yakın dönemde Elazığ Müze Müdürlüğü ile Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun çabaları, valiliğin destekleri ile iç temizliği, projelendirilmesi yapıldı” dedi.

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'ÇOK ESKİ AMA HALA AYAKTA'

Projenin sunulduğunu belirten Sinem, “Artık orijinaline göre duvarların durumuna bakılarak onarılır. Yada üzeri çelik konstrüksiyon ile kapatılır. Çok eski bir tarihi eser olmasına rağmen hale ayaktadır. Zaten yerli halkında ayakta tutabilmesi için yapacağı bir şey yoktur. Çok eski bir tarihi eser olduğu için yılların getirdiği bir yorgunluk da olsa gerek bu kadar ayakta durabildi. Köyümüzde böyle bir tarihi eserin bulunması şanstır. Köylü olarak temennimiz, buranın restorasyonunun yapılıp turizme kazandırılmasıdır” diye konuştu.

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İHA

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