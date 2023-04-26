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40 yıl sonra bir ilk! ABD, Güney Kore'ye nükleer balistik denizaltı yollamaya hazırlanıyor

26.04.2023 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'den Kuzey Kore’nin artan nükleer tehditlerine karşı hamle geldi. ABD'nin Güney Kore'ye 40 yıl sonra ilk kez nükleer balistik denizaltı yollamaya hazırlandığı ifade edildi. Resmi açıklamanın ABD Başkanı Joe Biden ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile Beyaz Saray’da yapacağı görüşmenin ardından yapılacağı aktarıldı.

40 yıl sonra bir ilk! ABD, Güney Kore'ye nükleer balistik denizaltı yollamaya hazırlanıyor

ABD ile Güney Kore, Kuzey Kore’nin artan nükleer tehditlerine karşı yeni adımlar atacak. ABD Başkanı Joe Biden yönetimine yakın kaynaklar, ABD’nin Kuzey Kore’nin artan nükleer tehditlerine karşı Güney Kore'ye 40 yıl sonra ilk kez nükleer balistik denizaltı yollamaya hazırlandığı ifade ederek, resmi açıklamanın Biden ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile Beyaz Saray’da yapacağı görüşmenin ardından yapılacağını aktardı.

Kaynaklar ayrıca, Biden ve Yoon’un askeri eğitim, bilgi paylaşımı gibi konularda işbirliğini artıracak “Washington Deklarasyonu”na imza atacağını ifade etti. Biden ve First Lady Jill Biden’ın, Yoon ve eşi Kim Keon Hee'yi onuruna akşam yemeği vereceği aktarıldı. (İHA)

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