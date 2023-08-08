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  4. 41 derecelik bunaltıcı sıcağa itfaiyeli çözüm! Su sıkarak insanları serinlettiler

41 derecelik bunaltıcı sıcağa itfaiyeli çözüm! Su sıkarak insanları serinlettiler

08.08.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava sıcaklıklarının 41 dereceye kadar ulaştığı Aksaray’da sıcaktan bunalanlara itfaiye su sıkarak serinletti. Dışarıda çalışan temizlik işçileri ve sahada futbol oynayan çocuklar itfaiyenin suyuyla serinlerken, renkli anlar dron ile havadan da görüntülendi.

Hava sıcaklığının 41 dereceye kadar ulaştığı Aksaray’da serinlemek isteyen belediye işçileri ile itfaiye arasındaki diyalog ve sonrasında yaşananlar renkli görüntülere sahne oldu.

Kılıçaslan Parkı’nda 41 derece sıcaklık altında çalışan belediye personeli görevden dönen itfaiye aracını görünce, “Yangın burada biz de yanıyoruz” diyerek aşırı sıcak hava nedeniyle itfaiyeden yardım istedi. Personelin bu isteğini geri çevirmeyen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri aracı durdurarak çalışan personelin üzerine havadan su sıktı. Suyu gören sahada maç yapan çocukların talebini de geri çevirmeyen itfaiye ekibi çocukları da serinletti. Suyla birlikte serinleyen işçi ve çocukların keyifli halleri kameralara yansırken, tüm bu yaşananlar dron ile de görüntülendi.

(İHA)

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İtfaiye

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