41 derecelik bunaltıcı sıcağa itfaiyeli çözüm! Su sıkarak insanları serinlettiler

Hava sıcaklığının 41 dereceye kadar ulaştığı Aksaray’da serinlemek isteyen belediye işçileri ile itfaiye arasındaki diyalog ve sonrasında yaşananlar renkli görüntülere sahne oldu.

Kılıçaslan Parkı’nda 41 derece sıcaklık altında çalışan belediye personeli görevden dönen itfaiye aracını görünce, “Yangın burada biz de yanıyoruz” diyerek aşırı sıcak hava nedeniyle itfaiyeden yardım istedi. Personelin bu isteğini geri çevirmeyen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri aracı durdurarak çalışan personelin üzerine havadan su sıktı. Suyu gören sahada maç yapan çocukların talebini de geri çevirmeyen itfaiye ekibi çocukları da serinletti. Suyla birlikte serinleyen işçi ve çocukların keyifli halleri kameralara yansırken, tüm bu yaşananlar dron ile de görüntülendi.

(İHA)

