Hamilelikte 41. Hafta : 41 Haftalık Gebelik Gelişimi

Anneciğim artık sona geldik... Önceden ayları sayıyorduk şimdiyse günleri saymaya başladık. Yakında birbirimize kavuşacağız. Ben çok sabırsızlanıyorum. Hamileliğin boyunca çok anı biriktirdik ama asıl anıları ben doğduktan sonra biriktireceğiz daha yolun başındayız. Peki 41 haftalık gebelik kaç aylık olur, 40. haftada 9 ay 10 günü tamamlamıştın bu da artık hamileliğinin son demlerini yaşadığını gösteriyor. Her an beni kucağında bulabilirsin yani... Gebelikte Bebeğinizin 41. Hafta Gelişimi Ben bu haftayla birlikte artık gelişimimi tamamladım. Karpuz boyutuna ulaşmış kocaman bir bebeğim. Aslında sana kavuşmak için geç kaldığım düşünülebilir ama genelde doğumların pek çoğu 40. haftadan sonra gerçekleşiyormuş. Bebeklerin sadece %5’i tam zamanında doğuyormuş. O yüzden endişe edecek bir durum yok. Benim geç doğduğumu söyleyebilmek için tırnaklarım ve saçlarımın normalden daha fazla uzun olması gerekir. Ayrıca cildim kurumuş, çatlamış, sarkmış ve kırışmış olabilir. Saçlı doğabilirim ya da kel de olabilirim. Ancak tabii saçlı doğmayı tercih ederim. Güzel uzun saçlarım olsa fena olmazdı. Neyse kel de doğsam nasıl olsa kısa bir süre sonra saçlarım uzayacak. Bazı bebeklerin doğduktan sonra saçları dökülüyormuş, yerine yenileri çıkıyormuş ve daha farklı renkte ve yapıda olabiliyormuş.

Bebeklerin hemen hepsi mavi gözlü olarak doğuyor. Genellikle 6 ile 12 ay arasında gerçek rengini buluyor. Koyu renk tene sahip bebeklerin gözleri genelde kahverengi ya da siyah oluyor. Anne ve babası sarışın olan bebeklerin beyaz bir tene ve mavi gözlere sahip olma durumları daha fazla oluyor. Doğduğumda kan damarlarım belirgin olacak ve tüm cildim kırmızı ya da pembe renkte olacak. Yeni doğan bebekler neden kırışık doğarlar biliyor musun anneciğim? Çünkü 9 ay boyunca bir sıvının içerisinde oluyoruz ve doğduktan sonra kuru havaya maruz kalıyoruz bu yüzden de cildimiz kırışık oluyor. Dolaşım sistemim doğduktan sonra hemen hızlanmıyor. Bu yüzden bir süre uyurken ayaklarım ve ellerim mavimsi bir renkte görünebilir. İlk birkaç ay cildimde pul pul dökülmeler olabilir. Çünkü senin hormonların hala benim vücudumda dolaşıyor. İlk haftalarda cildimde küçük beyaz benekler ve küçük sivilceler görülebilir. İlk ayın sonuna doğru ise kaybolur. Hafif bir temizleyici ve su ile yıkarsan kısa süre sonra normale döner. Endişelenmene gerek yok.

Ayaklarım ilk doğduğumda güvercin ayağına benzeyebilir, parmaklarımı içeri dönük şekilde görürsen korkma. Bu gayet normalmiş çünkü 9 ay boyunca sadece senin karnında ufak bir alana sığmaya çalışıyordum ayaklarım da rahminde kıvrılmış bir pozisyondaydı mecburen. 6 ay sonra yeni dünyama adapte olurum ve her şey normale döner merak etme. Hamileliğin 41. Haftasında Bebeğinizin Büyüklüğü Bu haftayla birlikte gelişimimi tamamladığım için artık sadece seninle ve babamla olan yeni hayatıma başlamayı bekliyorum. Karnında uslu uslu doğacağım günü bekliyorum! 41 haftalık gebelikte bebeğin boyu 48-56 cm arasında, 41 haftalık gebelikte bebeğin kilosu ise 2700-4000 gram arasında değişiyormuş. Ben hamileliğinin başından beri öyle güzel beslendim ki hem boy hem de kilo olarak çok sağlıklıyım. Doktor da son kontrolümüzde öyle demişti anneciğim hatırlıyor musun? 41 Haftalık Gebelik Görüntüsü 41 haftalık bebek anne karnında ne durumdadır diye soracak olursan artık doğumumu bekliyoruz birlikte heyecanla. Ayaklarımın pozisyonu yukarı doğru ve kafam aşağıda artık hazırım dünyana gelmeye. 41 haftalık bebek hareketleri de işte şu an senin beni hissettiğin şekilde, ben karnında sürekli seni dürter vaziyetteyim ama o kadar sık değil artık, hareket alanım kısıtlandığı için eski çılgın tekmelerimi atamıyorum ne yazık ki! Doktor son kontrolde gelmek üzere olduğumu söylemişti biliyorsun. Doğuma gittiğimizde rahat bir doğum geçirebilmen için yapman gereken bazı şeyler var.

Gebeliğin 41. Haftasında Yaşayacağınız Değişimler Anneciğim karnın artık bir karpuz kadar büyük ve ben artık burada zor duruyorum. Sen gebelik süresince 12 kilo almış olman gerekiyor. Bu miktar, ne fazla ne de azmış yani ideal şekilde kilo almayı başardıysan tebrikler! Göğüslerin artık süt vermeye hazır hatta akıyor bile zaman zaman. Doğduğumda bana fazlasıyla yetecek kadar sütün olması çok güzel. Yine de bazı sebeplerden dolayı sütün az gelse bile ben bunu dert etmem, çünkü sen ne yapar eder beni en güzel besinlerle beslersin biliyorum. Anne sütü çok besleyici ve koruyucu olduğu için tabii ki onun yeri başka ve ben seni bol bol emmek ve büyümek için sabırsızlanıyorum. 41. Hafta Hamilelik Belirtileri Artık senin yanına gelmeme çok kısa bir süre olduğu için pelvis bölgende iyice aşağılara indim. Bu yüzden de mesane, pelvik ve kalçanda baskı hissedebilirsin. Hatta öyle bir baskıdır ki bu, pelvik kaslarında maksimum bir gerilme olur. Bu basınçtan dolayı da alt karın bölgende rahatsızlık ve ağrı hissedersin. Bu ağrı, benim doğum kanalında başımı sürekli olarak hareket etmeme bağlı olarak artar.

Birkaç gün sonra beni kucağına aldığında tüm ağrılarından kurtulacaksın. Biraz daha dayan anneciğim. Doğuma çok yaklaştığında ishal durumuyla karşılaşabilirsin. Bu doğum için sana verilen bir işarettir. Bu bağırsak hareketleri kimi zaman mide bulantısı da yapabilir. 41 hafta gebelik riskleri doğum tarihini biraz geçtiğimiz için görülebilirmiş. Karnında fazla kalmamdan dolayı aldığım fazla kilolar neticesinde doğum kanalından geçmekte biraz zorlanabilirim, bu yüzden süre biraz uzayabilir ve doğum yaralanmaları görülme riski artar. Bunun yanında amniyon sıvının azalmasıyla birlikte kordonuma dolanabilirim ve plasental yetmezliğe bağlı olarak doğum esnasında kalp atışlarımda düzensizlik olabilir. Ama sen kötü şeyler düşünme ve sadece doğuma odaklan. Başarabileceğini biliyorum. 41 haftalık hamileyim sancım yok diyorsan bu durumu mutlaka doktorunla görüşmelisin. Doktor yaptığı muayene sonucunda doğum için riskli bir durum görmezse sana suni sancı verebilir. Çünkü sancıların olmadan bunu yapman biraz zor. Suni sancı korkulu rüyan olsa da, beni kucağına aldıktan sonra her şeyi unutacaksın. O yüzden korkma ben yanındayım!

Artık doğum için her şey hazır olduğunda ve ben de doğum için gereken pozisyonu aldığımda bazen doğumun erken belirtileriyle karşılaşabilirmişiz. Kasılmalarda artış, vajinal akıntı ve sırt ağrısı bu semptomlardan sayılıyormuş. Eğer sende bu belirtiler görülüyorsa hemen babama haber ver bizi hastaneye yetiştirsin, ben gelmek üzereyim! Gebeliğin 41. Haftasında Beslenme Bu hafta artık yediklerine ve içtiklerine çok dikkat etmelisin. Çünkü neredeyse doğmak üzereyim. Hem stresten hem de doğum yaklaştığı için vücudunun yarattığı bazı mide şikayetlerin var. İshal ve mide bulantısı buna dahil. Bu yüzden yağlı ve mideni yoracak yiyeceklerden kaçınmalısın. Hafif meyve sebze ağırlıklı beslenmek senin için uygun olur. Vitamin ve mineral bakımından zengin, besleyici gıdalar yemeyi de ihmal etme. Ayrıca tüm hamileliğin boyunca yediğin ve içtiğin süt arttırıcı gıdalara da devam edebilirsin. Gebelik Boyunca Beslenme Konusunda Tüm Dikkat Etmeniz Gerekenler: Gebelikte Beslenme Rehberi Gebeliğin 41. Haftasında Dikkat Etmeniz Gerekenler Doğumun biraz gecikmesiyle birlikte senin endişelerin de arttı biliyorum ama en önemli şey moralinin yerinde olması. Bu çok normal ve olası bir durum. Doktor durumu kontrol altına alarak seni iki günde bir muayene edecek, doğumun başlama belirtisi var mı ve benim durumum nedir bunlarla ilgili fikir sahibi olarak, ne yapılması gerektiğini bize söyleyecek.

Bu hafta senin üzerine düşen görev herhangi bir doğum belirtisi yaşayıp yaşamadığını kontrol etmen. Vajinal akıntı, suyun gelmesi, kasılmalarda artış bu tarz şikayetlerin olursa doğum başlamış demektir, vakit kaybetmeden hastaneye gitmeliyiz. Gergin olduğun anlarda nefes egzersizlerini hatırla ve hemen uygula ya da meditasyon yap, bak o zaman göreceksin nasıl sakinleştiğini. Ben de seni telkin edeyim biraz, şimdi sen benim sözlerimi dinlersen eğer söz veriyorum doğduğumda ben de seni dinleyeceğim, çok uslu bir bebek olacağım! Banyo yaparken rahatlamak için aromaterapi yağlarından kullanabilirsin. Bu yağlar egzotik kokuları sayesinde seni kısa da olsa bambaşka dünyalara götürüp harika hissettirebilirler, üzerinden stresi atarsın ve rahatlarsın hem benim için de hoş olur. Bu yağların tabii ki doğal ve sana uygun olanlarından almalısın, içerisinde kimyasal madde olanlarından kesinlikle uzak durmalısın. Banyo yaparken kayıp düşmemeye ve çok sıcak su ile duş almamaya da dikkat et. Bu haftayı tamamen kendine ayır artık doğumla ilgili bir şey düşünme lütfen. Biliyorum bir an önce beni kucağına almak istiyorsun ama sürekli kafana takarak da beni dünyaya getiremezsin önce rahatlaman lazım değil mi Bu yüzden eğer yorgunsan evde otur kitap oku ya da film izle, sıkılırsan biraz çık hava al yürüyüş yap, benim odam için eksik bir şeyler kaldıysa alışverişe çık ki bence kesin kalmıştır, alışveriş güzel fikir gibi! Babamla romantik bir yemek ye, malum bu romantik yemekler ben doğduktan sonra biraz zor olabilir.