HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 41 ilde eş zamanlı 'Narkoçelik-12' operasyonu: 268 şüpheli yakalandı

41 ilde eş zamanlı 'Narkoçelik-12' operasyonu: 268 şüpheli yakalandı

18.04.2024 09:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde eş zamanlı düzenlenen "Narkoçelik-12" operasyonlarında 268 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

41 ilde eş zamanlı 'Narkoçelik-12' operasyonu: 268 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 41 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Narkoçelik-12" operasyonlarında 856 kilogram uyuşturucu madde ve 795 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonlarda 268 zehir taciri ve sokak satıcısının da yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, 558 ekip, 1635 personel ve 44 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Gaziantep, Nevşehir, İzmir, Mersin, İstanbul, Kayseri, Adana, Şanlıurfa, Bursa, Antalya, Osmaniye, Bitlis, Denizli, Kocaeli, Konya, Kırklareli, Edirne, Eskişehir, Van, Tekirdağ, Çorum, Ankara, Elazığ, Hatay, Muş, Samsun, Diyarbakır, Bolu, Amasya, Kars, Zonguldak, Malatya, Sakarya, Aydın, Bingöl, Çanakkale, Isparta, Kütahya, Muğla, Tokat ve Karabük'te çalışma yapıldığını kaydetti.

1

Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar." ifadelerini paylaştı.

AW184621_04

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saz eşliğinde uğurlamışlardı! Gökçek'in yorumu tepki çektiSaz eşliğinde uğurlamışlardı! Gökçek'in yorumu tepki çekti
Çok konuşulacak 'değişim' iddiası: Onlarla sınırlı kalmayacak!Çok konuşulacak 'değişim' iddiası: Onlarla sınırlı kalmayacak!
İzmir'de korkutan yangın! Dumanlar yükseliyorİzmir'de korkutan yangın! Dumanlar yükseliyor
Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya
En Çok Okunan Haberler
Şampiyonlar Ligi'nde çok acayip gece! 120 dakika yetmedi, kaleci bile gol attı

Şampiyonlar Ligi'nde çok acayip gece! 120 dakika yetmedi, kaleci bile gol attı

Tüm maçları bilen köpek viral oldu, kupayı kazananı bile tahmin etti

Tüm maçları bilen köpek viral oldu, kupayı kazananı bile tahmin etti

Tokat'da peş peşe deprem: Çevre illerde de hissedildi

Tokat'da peş peşe deprem: Çevre illerde de hissedildi

Belediye binasında tarama yaptırdığını açıkladı: "Her yerde kamera, böcek var"

Belediye binasında tarama yaptırdığını açıkladı: "Her yerde kamera, böcek var"

Şırnak'ta taciz iddiası! Çevredekiler darp etmişti: Uzman çavuş ile ilgili yeni karar

Şırnak'ta taciz iddiası! Çevredekiler darp etmişti: Uzman çavuş ile ilgili yeni karar

İstanbul'da gasp dehşeti! Defalarca bıçaklandı, cansız bedeni yol kenarında bulundu

İstanbul'da gasp dehşeti! Defalarca bıçaklandı, cansız bedeni yol kenarında bulundu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Günün fırsat ürünleri burada! Ünlü markalar, çok uygun fiyatlar...

Günün fırsat ürünleri burada! Ünlü markalar, çok uygun fiyatlar...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.