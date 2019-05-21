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41 meslektaşı, eşinin öldürdüğü Müzeyyen avukatı savundu (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 18:59 | Son Güncelleme

MÜZEYYEN AVUKAT, VURULDUĞU YERDE ANILDI Diyarbakır'da faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kurulu temsilcileri, boşanma aşamasındaki eşi Mesut Issı tarafından öldürülen avukat Müzeyyen Boylu Issı'yı, vurulduğu yerde andı.

MÜZEYYEN AVUKAT, VURULDUĞU YERDE ANILDI

Diyarbakır'da faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kurulu temsilcileri, boşanma aşamasındaki eşi Mesut Issı tarafından öldürülen avukat Müzeyyen Boylu Issı'yı, vurulduğu yerde andı. Çoğunluğu kadınların oluşturduğu kalabalık, ellerinde dövizlerle kadına yönelik şiddete tepki gösterdi. Burada kalabalık adına açıklama yapan Adalet Kaya, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yasaların hayata geçirilmesini istedi. Kaya, şunları söyledi:

"Yüz yıllardır süren kadın kıyımı ile mücadele etmiş ve hatta bu uğurda yaşamını feda etmiş tüm kadınların kazanımlarını sahiplenerek, Müzeyyen Boylu'nun katledilmesinin üzüntüsü ile davanın takipçisi olacağımızı ve vahşice bu cinayeti işleyen erkeğin en ağır ceza ile cezalandırılması için mücadele edeceğimizi belirtiyoruz. Yasaların ve uluslararası sözleşme hükümlerinin tam olarak kadını koruyacak bir değişim, dönüşüm ve uygulamaya geçene kadar bu mücadelemizi yükselteceğiz."

Açıklamanın ardından bir süre oturma eylemi yapan kalabalık, ardından dağıldı.

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