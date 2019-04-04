41 yıl sonra ortaya çıkan Mehmet amcanın kimlik mücadelesi

Adıyaman'da borçlarını ödeyemediği için terk ettiği evine 41 yıl sonra dönen 75 yaşındaki Mehmet Emin Özer, yakınlarına kavuşmasının ardından hakkında verilen gaiplik kararının kaldırılması için mahkemeye başvurdu.

Adıyaman 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmaya, Mehmet Emin Özer ile kardeşi Bayram Özer katıldı.

Özer, mahkeme hakiminin sorusu üzerine "Hakkımda 1994 yılında gaiplik kararı verilmişti. Ben yaklaşık 41 yıldır Konya'da kaldım. Zaman zaman değişik işlerde çalıştım. Bahçede çalıştım, çobanlık yaptım. Hakkımda verilen kararın kaldırılmasını istiyorum. Tarafıma süre verilirse tanıklarımı bildireceğim." dedi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl Müdürlüğü temsilcisi Aziz Deniz ise dosyadaki eksik hususların giderilmesini talep etti.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Adıyaman'da 41 yıl önce borçlarını ödeyemediği için evini terk eden ve o günden sonra kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Mehmet Emin Özer, Konya'da kimlik çıkarmak içini gittiği nüfus müdürlüğü yetkililerinin çabasıyla ailesiyle bir araya gelmiş, yakınları tarafından Adıyaman'a getirilmişti.

