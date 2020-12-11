41 yıllık evliliğin sırrı! Öğle yemeğindeki detay viral oldu

ABD'nin Texas eyaletinde yaşayan Tracey Howell, Facebook'ta, işteyken 'onunla öğle yemeği' yemesini sembolize etmek için her gün kocasının paketlenmiş öğle yemeğinden bir ısırık aldığını açıkladı.

Kilitli bir poşet içinde bir parça ısırılmış ekmek fotoğrafını yayınlayan kadın, Facebook'a fotoğrafını yükledikten hemen sonra binlerce yorum ve beğeni aldı.

41 YILLIK AŞKIN SIRRI

Binlerce kullanıcının yorum yaptığı fotoğrafa aşağıdaki benzer yorumlar geldi: 'Bu çok tatlı! Mutlu yıl dönümleri! Birbirinize sıkıca sarılmaya devam edin.'

'Bu ne büyük aşk. Ne tatlı bir gelenek. Bu güzel aşk hikayesini paylaştığınız için teşekkürler.'

'41 yıldır aşkın nasıl bu kadar güçlü kaldığını görebiliyorum.'

'41 YILDIR BUNU YAPIYORUM'

Howell, 'her şey kocamın öğle yemeğiyle ilgili özel bir yorum yapmasıyla başladı. Bana birlikte yemek yemenin bile o yemeğin tadını değiştirdiğini söyledi. Bir gece sandviçini hazırlarken aklıma bu fikir geldi. Ona öğle yemeğine katılamayacağım için bir ısırık aldığımı söyledim, böylece ona katılacağımı anladı. 41 yıldır bunu yapıyorum. Sanki birlikte bir masayı paylaşıyormuşuz gibi. Öğle yemeğini beraber yiyormuşuz gibi' yorumunda bulundu.



