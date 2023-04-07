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  4. 42 bin 500 sağlık çalışanı alınacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, hangi branşlarda? Başvuru şartları neler? Erdoğan açıkladı

42 bin 500 sağlık çalışanı alınacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, hangi branşlarda? Başvuru şartları neler? Erdoğan açıkladı

07.04.2023 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 42 bin 500 sağlık personeli alımı yapılacağını açıkladı. Açıklama sonrasında alımların ne zaman yapılacağı ve başvuru şartları araştırılıyor. Bu gelişmeyle beraber Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri merak edildi. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, hangi branşlarda? Başvuru şartları neler? İşte detaylar...

42 bin 500 sağlık çalışanı alınacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, hangi branşlarda? Başvuru şartları neler? Erdoğan açıkladı

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, HANGİ BRANŞLARDA?

42 bin 500 sağlık çalışanı alımına dair detaylar henüz belli olmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeli haberi vermesinin ardından başvuru tarihi ve branşlar merak edildi.

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Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiği iftar programında yaptığı konuşmada, "Sağlık kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. 42 bin 500 sağlık personeli alıyoruz. 2 bin 832 sürekli işçi ve deprem bölgesine 9 bin 59 sağlık personelinin atamasını yapacağız." açıklamalarında bulundu.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde konuya dair açıklamalarda bulunmuştu. Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada,

"Bakanlığımızın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 31.600 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. KPSS ile alınacak Hemşire sayısı 6.069, Ebe sayısı 1.530, Sağlık Lisansiyeri sayısı 1.494, Sağlık Teknisyeni sayısı 798, Sağlık Teknikeri sayısı 21.709’dur. Toplam sayısı 31.600’ü bulan Sözleşmeli Sağlık Personeli yanı sıra 10.900 Sürekli İşçi alımı da yapılacak. Böylece yeni istihdam sayısı 42.500’e ulaşmaktadır.

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Deprem bölgesinde olan 10 il için 3.358 Hemşire, 1.027 Ebe, 400 Sağlık Lisansiyeri, 507 Sağlık Teknisyeni ve 3.767 Sağlık Teknikeri olmak üzere 9.059 Sözleşmeli Sağlık Personeli ve 2.832 Sürekli İşçi, toplamda 11.891 personel istihdam edilecektir. İşçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca Noter huzurunda yapılacaktır.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzu, Ö̈SYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

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Adaylar, tercihlerini 28 Mart-03 Nisan 2023 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre Ö̈SYM’nin internet sitesi üzerinden http://ais.osym.gov.tr yapabilecek. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Personel istihdamı mülakat olmadan yapılacak." ifadelerini kullandı.

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