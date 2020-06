Hamilelikte 42. Hafta : 42 Haftalık Gebelik Gelişimi

İlk haftalar dolaşım sistemim devreye girmediği için ellerim ve ayaklarım hafif mavi gibi görünebilir. Korkulacak bir durum değil bu birkaç hafta sonra her şey normale dönecektir merak etme. Yine de endişe ettiğin bir durum olursa tabii ki hemen doktorumuzu aramalısın.

Yeni doğan bebekler biliyorsun ki kırışık olurlar, tıpkı bulaşık yıkadığında ellerinin buruşması gibi. Bunun sebebi ise biz bebeklerin 9 ay boyunca amniyotik sıvı içerisinde yüzmemiz ve çıktığımızda alışık olmadığımız kuru havayla temas ediyor olmamızdır. O yüzden de cildimiz kırışık oluyor. Her bebeğin farklı farklı özelliği olsa da tüm bebeklerin ortak özelliği kırışık olmalarıdır. Ancak doğduğumda hem biraz tombik hem de çok sevimli olacağımı düşünüyorum.

Gözlerim her yeni doğan bebek gibi mavi renkte, ancak 6-12 ay arasında gerçek renginin ne olduğu ortaya çıkacak. Göz ve saç renki genellikle genetik olduğu için fazla da sürprizli bir durum değil bu.

Saçlarım normal zamanda doğum yapan bebeklerin aksine biraz daha uzun olabilir. Bu da benim istediğim bir şey o yüzden hiç şikayetçi değilim. Tırnaklarım da oldukça uzun şu an da.

Bu hafta oldukça sık kontrole geliyoruz seninle. İlgi hep üzerimizde. Doktorumuz her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak için benim nabzımı ve hareketlerimi ölçmek için bazı testler yapacak ve cenin monitörüne bağlayacak. Bu sayede amniyotik sıvı içinde benim ne durumda olduğumu izleyebileceksin.

Dolayısıyla ellerimi ayaklarımı sığdıracak yer bulamayınca çareyi ayaklarımı büzmekte buldum. Doğduğum zaman bir anda normal hayata adapte olmam zaman alacağı için kısa bir süre böyle görebilirsin ayaklarımı, ama yerimin artık ne kadar geniş olduğunu fark ettiğim an sere serpe yatacağımdan emin olabilirsin.

42 haftalık bebek hareketleri biraz azalabilirmiş, ben şu an gayet iyiyim merak etme sadece ben de senin gibi biraz sıkıldım burada, ama ne yapalım doğmak için doğru zamanı bekliyorum. Yerim gitgide daralıyor bu yüzden istesem de fazla hareket edemiyorum.

En önemli tekniklerden biri nefes alma konusundaki tekniklerdir. Bu tekniği doğru şekilde uygularsan emin ol doğuma çok rahat bir şekilde girebilirsin. Temiz havanın ciğerlerine dolduğunu hissederek nefes al ve içindeki tüm kaygıyı endişeyi dışarı atarcasına nefesini ağzından ver. Bunu kendini iyi hissedene kadar yapmaya devam et.

42 haftalık hamileyim sancım yok diyorsan bu durumun neden kaynaklandığını öğrenmek için doktorumuzla konuşmalısın. Eğer her şey yolundaysa ve ben doğum için hazır durumdaysam sana suni sancı vererek doğumu başlatabilir. Biliyorum suni sancı düşüncesi bile seni korkutmaya yetiyor. Ancak sen çok güçlü bir annesin hiç korkmana gerek yok. Suni sancı verilmesi gerekse bile sakinleşme tekniklerini uygulayarak ağrını azaltabilirsin. Ağrı ve acı sadece senin beyninde bunu unutma. Her şey güzel olacak!

2. Meditasyon ve Yoga

Bu teknik sayesinde tüm kaygılarından arınabilirsin. Bilincini işgal eden tüm düşünceleri bir kenara bırak. Bu sayede her daim aklında olan ve kuruntu ettiğin tüm düşüncelerden bir süreliğine uzaklaşmış olursun ve fiziksel, ruhsal anlamda rahatlama yaşarsın. Yoga yapmak da aynı şekilde seni tüm negatif duygulardan arındırır ve kendini güçlü hissetmeni sağlar.

Doğumunun hızlı ve kolay olmasını istiyorsan mutlaka yoga yapmalısın. Hem yoga pozisyonunu, doğum için yaptığın egzersizlerde de yapıyordun. Hatırla hani bağdaş kurup oturuyordun bu pozisyon zaten başlı başına senin kolay doğum yapman için faydalı. O zaman haydi durma yoga yap!

3. Kendini telkin et

Acıya dayanıklı olabileceğine dair kendini telkin et. Olumlu düşünceleri beynine gönder. Ne kadar pozitif düşüncelere sahip olursan emin ol her şey o kadar pozitif olur. Her şeyi akışına bırak. Bir bakmışsın ben kollarındayım.

4. Güdümlü görsellik

Bu teknik tamamen senin güzel hayal gücüne kalmış. Şimdi gözlerini kapat ve seni mutlu eden en huzur bulduğun yerde hayal et kendini. İstersen yemyeşil bir ormanda, istersen bir sahilde dalgaların sesini dinle, istersen de bir teknede hayal et kendini uçsuz bucaksız bir denizin ortasındasın ve en sevdiğin müzik çalıyor. Müziği ve deniz sesini yüreğinde hisset. Düşündüğün her ayrıntı, sesler ve müzik rahatlamak için sana çok yardım edecek. Sadece konsantre ol ve kendini tamamen o ana bırak en önemlisi bu!