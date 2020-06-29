Hamilelikte 42. Hafta : 42 Haftalık Gebelik Gelişimi

Anneciğim 40. haftadan beri heyecanla doğacağım anı bekliyorsun. Haklısın biraz geç kaldım ama bu durum sende endişe yaratmasın. 42 haftalık gebelik kaç aylık olur diye soracak olursan 40. hafta beni kucağına almayı beklesen de gebelik süreni 1-2 hafta kadar aştın. Sabrının sonuna geldin biliyorum ama çok yakın zamanda beni kucağına alacaksın merak etme, ben sabırlıyım ve bekliyorum sen de sabırlı ol olur mu? Gebelikte Bebeğinizin 42. Hafta Gelişimi 42 haftalık doğum yapanlar geç doğum yapmış kabul ediliyorlar. Gebelik süren dolmuş olsa da bazı fizyolojik durumlar buna engel olmuş olabilir, beki de düşündüğün gibi bir gecikme yoktur sen sadece benim rahmine düşme tarihimi yanlış hesaplamış olabilirsin. Bu durumla ilgili öncelikle doktorumuzla konuşman daha iyi olur. Artık hamilelik dönemin bitiyor ve birlikte başka bir serüvene atılacağız. Bu kısmı eminim ki daha eğlenceli olacak çünkü artık yan yana olacağız. Ne harika değil mi? Ben artık gelişimimi tamamladım. Doğumum gecikmiş gibi görünse de zaten annelerin çoğu 41. haftada bebeklerini kucaklarına alıyormuş. Bu tarz ufak sapmalar gayet normal. Bunları söylüyorum çünkü evham yapıyorsun. Benim gibi biraz sakin ol ve bekle, karnında kalacak değilim ya elbette doğacağım!

Saçlarım normal zamanda doğum yapan bebeklerin aksine biraz daha uzun olabilir. Bu da benim istediğim bir şey o yüzden hiç şikayetçi değilim. Tırnaklarım da oldukça uzun şu an da. Gözlerim her yeni doğan bebek gibi mavi renkte, ancak 6-12 ay arasında gerçek renginin ne olduğu ortaya çıkacak. Göz ve saç renki genellikle genetik olduğu için fazla da sürprizli bir durum değil bu. Yeni doğan bebekler biliyorsun ki kırışık olurlar, tıpkı bulaşık yıkadığında ellerinin buruşması gibi. Bunun sebebi ise biz bebeklerin 9 ay boyunca amniyotik sıvı içerisinde yüzmemiz ve çıktığımızda alışık olmadığımız kuru havayla temas ediyor olmamızdır. O yüzden de cildimiz kırışık oluyor. Her bebeğin farklı farklı özelliği olsa da tüm bebeklerin ortak özelliği kırışık olmalarıdır. Ancak doğduğumda hem biraz tombik hem de çok sevimli olacağımı düşünüyorum. İlk haftalar dolaşım sistemim devreye girmediği için ellerim ve ayaklarım hafif mavi gibi görünebilir. Korkulacak bir durum değil bu birkaç hafta sonra her şey normale dönecektir merak etme. Yine de endişe ettiğin bir durum olursa tabii ki hemen doktorumuzu aramalısın.

Doğduğumda ayaklarım da komik şekil almış olabilir, kuş ayağı gibi parmaklarım kıvrılmış şekilde olabilir. Bunun nedeni karnında 9 ay boyunca hareket alanım oldukça kısıtlı bir şekilde yaşadım. Son zamanlarda artık iyice irileşmemden dolayı karnına sığamaz hale geldim. Dolayısıyla ellerimi ayaklarımı sığdıracak yer bulamayınca çareyi ayaklarımı büzmekte buldum. Doğduğum zaman bir anda normal hayata adapte olmam zaman alacağı için kısa bir süre böyle görebilirsin ayaklarımı, ama yerimin artık ne kadar geniş olduğunu fark ettiğim an sere serpe yatacağımdan emin olabilirsin. Hamileliğin 42. Haftasında Bebeğinizin Büyüklüğü Anneciğim ben artık gelişimimi tamamladım. Almam gereken kiloları aldım ve uzamam gerektiği kadar uzadım. 42 haftalık gebelikte bebeğin boyu 45-55 cm civarında olmalıymış 42 haftalık gebelikte bebeğin kilosu ise 2700-4000 gram kadar olması gerekiyormuş. Ben oldukça sağlıklı bir şekilde büyüdüm ve senin karnından çıkmayı bekliyorum heyecanla. 42 Haftalık Gebelik Görüntüsü Bu hafta oldukça sık kontrole geliyoruz seninle. İlgi hep üzerimizde. Doktorumuz her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak için benim nabzımı ve hareketlerimi ölçmek için bazı testler yapacak ve cenin monitörüne bağlayacak. Bu sayede amniyotik sıvı içinde benim ne durumda olduğumu izleyebileceksin.

42 haftalık bebek hareketleri biraz azalabilirmiş, ben şu an gayet iyiyim merak etme sadece ben de senin gibi biraz sıkıldım burada, ama ne yapalım doğmak için doğru zamanı bekliyorum. Yerim gitgide daralıyor bu yüzden istesem de fazla hareket edemiyorum. Beni incelediğinde cildimin kuru, çatlamış, buruşuk ve dökülüyor olduğunu görebilirsin. Cildimin böyle olması gayet normalmiş çünkü beni koruyan verniks, beklenen doğum tarihinde döküldüğü için son birkaç haftadır cildimi koruyan bir tabaka yok. Geç doğduğum için biraz daha hareketli ve canlı bir bebek olarak karşına çıkacağım, gözlerimi kocaman açıp sana bakacağım ve gülümseyeceğim belki de kim bilir! Gebeliğin 42. Haftasında Yaşayacağınız Değişimler Karnın artık bir karpuz kadar büyük. Rahmin artık seni iyice sıkıştırmaya başladı. Biraz daha dayan bitmek üzere tüm bekleyişlerimiz. Ben pelvik bölgende artık tamamen aşağıya indim. Bu yüzden mesanene biraz baskı uyguluyor olabilirim. Sık idrara çıkma isteğin olabilir ve kasıklarında kasılma ve ağrı hissedebilirsin. Bu hafta bağırsaklarında bir düzensizlik olabilir. Bu zamana kadar hep kabızlık sorunundan şikayet ettin şimdi ise ishal olma durumun var. Eğer ishalsen bu doğum için bir uyarı olabilir. Susuz kalmamak için bol su içmelisin ve kuvvetinin yerine gelmesi için ara ara bir şeyler atıştırmalısın.

42 haftalık hamileyim sancım yok diyorsan bu durumun neden kaynaklandığını öğrenmek için doktorumuzla konuşmalısın. Eğer her şey yolundaysa ve ben doğum için hazır durumdaysam sana suni sancı vererek doğumu başlatabilir. Biliyorum suni sancı düşüncesi bile seni korkutmaya yetiyor. Ancak sen çok güçlü bir annesin hiç korkmana gerek yok. Suni sancı verilmesi gerekse bile sakinleşme tekniklerini uygulayarak ağrını azaltabilirsin. Ağrı ve acı sadece senin beyninde bunu unutma. Her şey güzel olacak! Doğum İçin Sakinleşme Teknikleri 1. Nefes alma teknikleri En önemli tekniklerden biri nefes alma konusundaki tekniklerdir. Bu tekniği doğru şekilde uygularsan emin ol doğuma çok rahat bir şekilde girebilirsin. Temiz havanın ciğerlerine dolduğunu hissederek nefes al ve içindeki tüm kaygıyı endişeyi dışarı atarcasına nefesini ağzından ver. Bunu kendini iyi hissedene kadar yapmaya devam et. Bu teknikleri uygularken yavaş ve daha hızlı nefes teknikleri uygula. Bu teknikleri doğuma kadar aksatmadan uygulaman çok önemli. Seninle birlikte yapabilirim istersen. Ciğerlerim artık iyice gelişti. Hadi burnumuzdan alalım ve ağzımızdan verelim anneciğim.

2. Meditasyon ve Yoga Bu teknik sayesinde tüm kaygılarından arınabilirsin. Bilincini işgal eden tüm düşünceleri bir kenara bırak. Bu sayede her daim aklında olan ve kuruntu ettiğin tüm düşüncelerden bir süreliğine uzaklaşmış olursun ve fiziksel, ruhsal anlamda rahatlama yaşarsın. Yoga yapmak da aynı şekilde seni tüm negatif duygulardan arındırır ve kendini güçlü hissetmeni sağlar. Doğumunun hızlı ve kolay olmasını istiyorsan mutlaka yoga yapmalısın. Hem yoga pozisyonunu, doğum için yaptığın egzersizlerde de yapıyordun. Hatırla hani bağdaş kurup oturuyordun bu pozisyon zaten başlı başına senin kolay doğum yapman için faydalı. O zaman haydi durma yoga yap! 3. Kendini telkin et Acıya dayanıklı olabileceğine dair kendini telkin et. Olumlu düşünceleri beynine gönder. Ne kadar pozitif düşüncelere sahip olursan emin ol her şey o kadar pozitif olur. Her şeyi akışına bırak. Bir bakmışsın ben kollarındayım. 4. Güdümlü görsellik Bu teknik tamamen senin güzel hayal gücüne kalmış. Şimdi gözlerini kapat ve seni mutlu eden en huzur bulduğun yerde hayal et kendini. İstersen yemyeşil bir ormanda, istersen bir sahilde dalgaların sesini dinle, istersen de bir teknede hayal et kendini uçsuz bucaksız bir denizin ortasındasın ve en sevdiğin müzik çalıyor. Müziği ve deniz sesini yüreğinde hisset. Düşündüğün her ayrıntı, sesler ve müzik rahatlamak için sana çok yardım edecek. Sadece konsantre ol ve kendini tamamen o ana bırak en önemlisi bu!

42. Hafta Hamilelik Belirtileri Rahim ağzın doğuma yaklaştığın için hazırlık olarak açılabilir ve pembe ya da kahverengi akıntın olabilir. Bu gayet normal bir durum hatta birkaç gün içersinde birbirimize kavuşacağız demek oluyor. Ancak akıntın fazla ve açık kırmızı ise bunu doktora hemen söylemelisin çünkü bunun anlamı plasenta previya (önde gelen plasenta) veya plasental abrupsiyon olabilir. Ayak ve ayak bileklerin de artık iyice şişmeye başladı. Şu an en hareketsiz dönemindesin ve vücut ağırlığın çok fazla, bu yüzden ayakların ve ayak bileklerinde şişme olması çok normal. Bol su içip ayaklarını biraz havada tutacak şekilde oturursan şişliğin azalması için faydalı olabilir. Braxton Hicks kasılmalarını daha sık yaşamaya başlarsın. Ancak burada gerçek kasılmalarla yalancı kasılmaları anlayabilmek çok önemli. Doğum aşamasında olduğun için ikisi karışabilir. Eğer kasılmaların ara sıra değil düzenli şekilde olmaya başlarsa bu gerçek kasılmadır ve doğumun habercisi olabilir. Gebeliğin 42. Haftasında Beslenme Bu hafta yediklerine daha fazla dikkat etmen gerekiyor. Mide şikayetlerin fazlalaştı, mide bulantısı, mide yanması ve ishal gibi sorunlarla karşı karşıyasın. Bu şikayetleri önlemek için bol bol su içip mideni yormayacak şeyler yemelisin. Özellikle lifli gıdalar, mevsiminde meyve ve yeşil sebzeler tüketmen hazmını kolaylaştırır ve mideni yormaz.

Nasıl olsa artık sona yaklaştım ne istersem yiyebilirim gibi bir düşünceye sahip olmaman, ikimizin sağlığı açısından en doğrusu olur. Çünkü henüz her şey bitmiş değil ve aksine bu hafta daha dikkatli olman gereken bir dönem. A, E ve C vitamini açısından zengin besinler yemeye devam etmelisin. Bu vitaminler bağışıklık sisteminin güçlenmesi açısından çok önemlidir. Bol bol tüketmeye devam et. Gebelik Boyunca Beslenme Konusunda Tüm Dikkat Etmeniz Gerekenler: Gebelikte Beslenme Rehberi Gebeliğin 42. Haftasında Dikkat Etmeniz Gerekenler Bu hafta üzerine düşen en büyük görev doğumunun başlayıp başlamadığını kontrol ederek bundan emin olman. Doğumun başladığını gösteren herhangi bir işaretle karşılaşırsan bunu mutlaka doktora söylemelisin. Gergin olduğun anlarda nefes egzersizlerini hatırla ve hemen uygulamaya başla. Meditasyon ve yogayı ihmal etme. Bu egzersizlerden bahsetmişken başından sonuna doğum aşamaları’ndan da bahsetmezsem olmaz. Eminim çok merak ediyorsun. Başından Sonuna Doğum Aşamaları Yavaş Faz: Vajinandaki açılma 3-4 cm kadar olur. Kasılmalar ise düzensiz aralıklarla 10-40 sn arasında sürer. Bu süreçte sen normal hayatına devam edebilirsin. Sancılar olduğu esnada konuşmaya devam edebilirsin. İdrara çıkma ihtiyacın artabilir ve duygu değişimleri yaşarsın.

Bu dönemde yürüyüş yapman tavsiye edilir. Kasılmalar düzenli olarak 5 dk aralığında olmaya başlayınca doktora kontrole gidebilirsin. Rahatlamak için babamla güzel bir yemek yiyebilirsin ve duş alarak rahatlayabilirsin. Aktif Faz (Doğum aşaması): Açılmalar 4-9 cm arasındadır. Sancıların süresi 45-60 sn sürer. Sancılar sırasında konuşamayabilirsin ancak bağırmak ve ses çıkarmak isteyebilirsin. Kalça hareketlerin başlar. Kusabilirsin ve yorgun hissedebilirsin. Bu dönemde serbest hareket edebilir, duş alabilirsin. Bol su içmeli, saatte bir idrara çıkmalı ve sancılar arasında mutlaka dinlenmelisin. Geçiş Fazı: Açılmalar 9-10 cm arasındadır. Sancıların 2 dakikada bir 90 sn sürebilir. Bu aşamada rahim, açılma eyleminden itme eylemine geçmek için hazırlanır. Rektumunda itme ve basınç hissedebilirsin. Bacaklarında titreme, ayaklarında soğuma, mide bulantısı ve kusma olabilir. Üşürsün ve duygusal olarak daha hassaslaşırsın, içinde dokunulmama isteği olur, bunlar gayet normaldir. Bu durumda pozisyon değiştirebilirsin, bu esnada babam deveye girebilir ve göz teması ile seni rahatlatmaya çalışır. Öğrendiğin nefes tekniklerini uygulama zamanı geldi, çünkü ıkınman gerekiyor anneciğim. Doğum masasına alınıyorsun artık.

Doğum: Açılma 10 cm kadardır. Ikınma isteğin kendiliğinden olur. Rektumda yoğun baskı hissedebilirsin. Adrenalin ve enerjinde artış olur. Artık doğumhanedesin. Perine rahatlatılır ve gevşetilir. Nefesini tutmadan üfleyerek enerjiyi aşağıya yani bana yönlendirirsin. Bu sayede benim sana kavuşmam daha kolaylaşır. Hadi dayan az kaldı! Plasentanın çıkışı: Artık benim dışarı çıkmam bekleniyor. Bu kısımdaki kasılmalar doğumdakinden daha hafiftir. Babamın ya da doktorumuzun telkinleriyle doğum gerçekleşir. Veee artık senin kollarındayım! Doğum sonrası anne ve bebeğin durumu nedir diye merak ediyorsan ikimiz de sağlıklı ve mutluyuz sadece biraz yorgunuz ve dinlenmemiz gerekiyor anneciğim. Doktorun uygun gördüğü kadar hastanede kalacağız, doğum sonrası kontrollerimizi yaptıracağız ve sonra evimize gidip yeni hayatımıza başlayacağız. Gebeliğin 42. Haftasında Cinsellik Bu hafta doğumun gerçekleşmesi bekleniyor. Bu yüzden sık sık kasılmalar yaşıyorsunuz ve zaman zaman vajinal akıntılarınız oluyor ancak bu hafta biraz da olsa kendinize vakit ayırdınız ve güzelce dinlendiniz.