43 ilin geçiş noktasında yer alan 600 metrekarelik Türk bayrağı bakıma alındı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki Bayrak Tepe yerleşkesinde 2006 yılında parke taşlarıyla yapılan dev Türk bayrağı görenlerin ilgisini çekiyor. Kara yoluyla seyahat edenler tarafından rahatlıkla görülen ve 14 bin parke taşı ile özel beton kullanılan bayrağın rengi zaman içerisinde çevresel faktörler dolayısıyla soldu.

Bunun üzerine Yahşihan Belediyesi, bayrağın yeniden kırmızı-beyaz renklerine boyanması için çalışma başlattı. Önce çevre düzenlemesi yapılan alandaki dev Türk bayrağı, özel olarak temin edilen boya ile eski canlı görünümüne kazandırılacak.

İHA muhabirine konuşan Yahşihan Belediyesi Fen İşleri Müdürü Erol Lüy, 600 metrekarelik dev Türk bayrağını bakıma aldıklarını ve çalışmaların 1 hafta süreceğini söyledi.

'250 KİLOGRAM BOYA KULLANILACAK'

Lüy, "Bayrağımız 600 metrekare olup, 43 ilin geçiş güzergahında olması nedeniyle gelen geçen arkadaşların görebileceği bir noktada. O yüzden bayrağımızı tadilatını gerçekleştiriyoruz. Onun içinde özel kırmızı ve beyaz boyamızı getirtirdik. Şu anda da boyamaya başladık. Yaklaşık 1 hafta içerisinde de hazır hale getireceğiz. Bayrağımız kutsal olduğu için de her yıl bakımını yapıyoruz. 250 kilogram kadar boya kullanılacak" diye konuştu.

(İHA)

