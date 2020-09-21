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430 bin TL’lik para ve altınları çalan hırsızlar dedektif gibi yöntemle yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 13:12 | Son Güncelleme

İzmir’in Menderes ilçesinde, bir eve girerek 430 bin TL’lik para ve ziynet eşyaları çaldığı öne sürülen 4 kişi, jandarma ekiplerinin dedektif gibi yöntemiyle yakalandı.Edinilen bilgiye göre olay, Menderes ilçesi Özdere’de meydana geldi.

430 bin TL’lik para ve altınları çalan hırsızlar dedektif gibi yöntemle yakalandı

İzmir’in Menderes ilçesinde, bir eve girerek 430 bin TL’lik para ve ziynet eşyaları çaldığı öne sürülen 4 kişi, jandarma ekiplerinin dedektif gibi yöntemiyle yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Menderes ilçesi Özdere’de meydana geldi. R.A.H isimli şahıs, alışverişten döndüğü esnada evinin giriş kapısının açık olduğunu, evinde bulunan çelik kasanın yerinde olmadığını, 40 bin Euro ve 2 bin TL nakit para olmak üzere; 3 adet tam altın, 10 adet yarım altın, 10 adet çeyrek altın, 50 gram bilezik, 1 adet altın küpe, 3 adet altın yüzük ve 1 adet dizüstü bilgisayarın çalındığını jandarma ekiplerine bildirdi.
430 bin TL’lik para ve ziynet eşyaların çalındığı ihbarı üzerine Menderes İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Özdere Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, titiz bir çalışma yürüttü.

Vücut izleri ve kıl kökleri bulundu, ardından kiralık araç tespit edildi
Olay yerine kısa sürede intikal eden ekipler, Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi ile birlikte evde incelemeler yaptı. Yapılan incelemede, 36 adet vücut izi ve 3 adet kıl kökü bulunarak muhafaza altına alındı. Dedektif gibi bir yöntemle soruşturmayı yürüten ekipler, ardından da titiz çalışmalar sonucu hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen kiralık aracı tespit etti.
GPS üzerinden aracın yerini tespit eden jandarma, otomobili takibe aldı. Takip sonrasında H.S., A.C., İ.S. ve M.A.C. isimli 4 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

430 bin TL’lik para ve altınları çalan hırsızlar dedektif gibi yöntemle yakalandı

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