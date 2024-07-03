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  4. 45 ilde operasyon! Hava araçları da katıldı: Ele geçirilen uyuşturucu miktarı dikkat çekti

45 ilde operasyon! Hava araçları da katıldı: Ele geçirilen uyuşturucu miktarı dikkat çekti

03.07.2024 08:52
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45 ilde uyuşturucu tacirlerinin yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleşti. Narkoçelik-45 operasyonlarında yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

45 ilde operasyon! Hava araçları da katıldı: Ele geçirilen uyuşturucu miktarı dikkat çekti

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 45 ilde Emniyet ve Jandarma tarafından zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-25" operasyonlarında; 538 kilogram uyuşturucu madde, 2 milyon 30 bin 500 adet kök kenevir ve kök skunk, 188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek 320 zehir taciri ve sokak satıcısının da yakalandığını açıkladı.

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"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" diyen Bakan Yerlikaya, operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

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"Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca; 765 ekip ve bin 910 personel, 9 hava aracı ve 26 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İstanbul, Ankara, Gaziantep, Adana, Sivas, İzmir, Denizli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Malatya, Mersin, Bursa, Samsun, Afyonkarahisar, Balıkesir, Sakarya, Tekirdağ, Kayseri, Burdur, Manisa, Batman, Çorum, Isparta, Hatay, Kahramanmaraş, Düzce, Giresun, Kütahya, Osmaniye, Siirt, Yozgat, Eskişehir, Mardin, Muğla, Adıyaman, Bitlis, Bolu, Kırıkkale, Kilis, Hakkâri, Rize, Yalova, Ağrı ve Diyarbakır olmak üzere 45 ilde ’Narkoçelik-25’ operasyonları düzenlendi.
Operasyonlarda bazı illerimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle; Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 240 kg eroin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 milyon 720 bin 500 adet kök kenevir, 310 bin adet kök skunk ve 64 kg kubar esrar ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 57,5 kg skunk ele geçirildi. 4 sokak satıcısı yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 53,5 metamfetamin ele geçirildi. 73 sokak satıcısı yakalandı.

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 28,5 kg metamfetamin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 21 kg esrar, 21 kg eroin ve 13 kg metamfetamin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 19 kg skunk ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı.

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 15 kg skunk, 124 bin 822 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 7 sokak satıcısı yakalandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 40 bin 558 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 22 bin 828 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

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Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi, kahraman jandarmamızı ve gümrük muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu
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