45 kiloluk bacağı olan model farklılığın güzelliğini paylaştı! "Birçok kez tek başıma ağladım"

24 yaşındaki model Maun Geter, vücut sıvılarını düzgün bir şekilde boşaltmayan lenf düğümleri nedeniyle vücudun bazı bölümlerinin şişmesine neden olan kronik bir hastalık olan lenfödemle yaşıyor. Bu hastalık yüzünden Geter'in 100 pound (45 kilo) tek bacağı hayatta zorluklar yaşamasına neden oluyor. Geter, hayatının geri kalanında fazla sıvıyı boşaltmak için düzenli fizyoterapiye ve masajlara ihtiyaç duyuyor.

HAREKET KABİLİYETİNİ SINIRLIYOR

100.000 kişiden sadece birini etkileyen Geter hastalığı gibi genetik lenfödem , aynı zamanda onu ağrılı ve zayıflatıcı bir doku kalınlaşması veya yara izi olan fibrozis geliştirme riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Bu hastalığın teşhisi Geter doğduğu anda kondu. Geter, "Elbette bacağımda fazla kilo olması enerjimi tüketiyor" dedi. "Çok hızlı olamadığımı veya hareket kabiliyetimin sınırlı olduğunu söyleyebilirim."

ÇOCUKLUĞUNDA ZORBALIKLARA MARUZ KALDI

Özellikle çocukluğu boyunca pek çok bakışa ve kaba sözlere maruz kaldı. Geter, "Çok depresif bir durumdayım çünkü sen küçük bir çocuksun ve sana bakan bir grup yetişkin ve çocuk var" dedi. “Muhtemelen seni zihinsel ve duygusal olarak daha fazla etkileyebileceğini söyleyeceğim.”

AMELİYAT ÖNERİLERİNİ REDDETTİ

“Çocukken kendimi hiç güzel hissetmedim. Bir doğa ucubesi gibi kendimi çirkin hissettim ve birçok kez yalnız başıma ağladım” diye ekledi. Birçok doktor ameliyat önerdi, ancak daha ciddi vakalarda ameliyat şişlikten tamamen kurtulmadı, bu yüzden her seferinde teklifi geri çevirdi.

VÜCUDUYLA BARIŞARAK MODELLİK KARİYERİNE BAŞLADI

Geter, ilerlemenin tek yolunun kendini olduğu gibi kabul etmek ve vücut pozitifliğini desteklemek olduğuna karar verdi. Bir fotoğrafçı ona yaklaşıp fotoğrafını çekmesini istediğinde Walmart'ta çalışıyordu. Geter, "'Artık yaşlanıyorum, belki de tüm vücudumu ortaya koymanın zamanı gelmiştir' gibiydim ve umarım bunu yapmam başka birine yardımcı olabilir," diye itiraf etti. Başlangıçta teklifi kabul etmekte tereddüt etti, ancak sonunda pes etti ve modellik kariyerinin başlamasına yol açan fotoğraflarını çektirdi.

LENFÖDEM FARKINDALIĞINI YARATMAK İSTİYOR

Geter, model olma arzusunu sürdürmeyi ve başkalarının farklılıklarını kutlamasına yardımcı olmak için şişmiş bacağını sergilemeyi umuyor. "Eğer bir gün büyütürsem, anneme bir ev alıp aileme bakmak istiyorum, o zaman lenfödem farkındalığını artırmak ve bana nezaket gösteren herkese borcumu geri ödemek için elimden gelen her şeyi yapacağım."

