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4,5 ton saman yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 18:22 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde bir süt işletmesine ait 2 katlı depoda çıkan yangında, 4,5 ton saman yandı.

4,5 ton saman yandı

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde bir süt işletmesine ait 2 katlı depoda çıkan yangında, 4,5 ton saman yandı. Alevler itfaiye, orman işçileri ve köylülerin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.
Bugün saat 12.00 sıralarında Ödemiş'in kırsal Horzum Mahallesi'nin yaylasındaki bir süt işletmesine ait olan ve saman deposu olarak kullanılan eski binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kabaçınar İtfaiye Grubu ve Çamyayla Orman Söndürme ekipleri olay yerine sevk edildi. İçerisinde 150 balya saman bulanan 2 katlı depodaki yangına, ekipler su sıkarak, müdahale etti. Alevler, yakındaki ormanlık alana sıçramadan, köylülerin de desteğiyle 2 saatte söndürülebildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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4,5 ton saman yandı4,5 ton saman yandı4,5 ton saman yandı4,5 ton saman yandı

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