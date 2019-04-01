İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, "Küresel ekonomide istikrarsızlığın arttığı ve jeopolitik risklerin yükseldiği böyle bir ortamda Türkiye'nin kırılganlıklarını azaltıp hedeflerine yürümesi için önümüzdeki 4,5 yıllık seçimsiz dönem altın değerinde önemli." ifadelerini kullandı.

Kestelli, yaptığı yazılı açıklamada, yerel seçimlerinin ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

Seçim sonuçlarına göre siyasetçilerin gerekli adımları atacağını vurgulayan Kestelli, şunları kaydetti:

"Önümüzde 2023 Haziran'a kadar uzun bir seçimsiz dönem var. Küresel ekonomide istikrarsızlığın arttığı ve jeopolitik risklerin yükseldiği böyle bir ortamda Türkiye'nin kırılganlıklarını azaltıp hedeflerine yürümesi için önümüzdeki 4,5 yıllık seçimsiz dönem altın değerinde önemli. Bu nedenle, bir yandan merkezi yönetim aracılığıyla makro reformlara yoğunlaşırken diğer yandan uyumlu çalışan yerel yönetimlerle akıllı büyümeye ihtiyacımız var. Kentlerimiz, on yıllarca süren nüfus hareketleri, plansızlık ve standart dışı yapılarla yorgun düşmüş durumda. Bu nedenle bu yorgun kentleri, altyapısı mükemmel, fiziki imkanlarından kültür sanata kadar her alanda insanla barışık, mutlu kentlere dönüştürmeye mecburuz."

