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  4. 46 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 46?

46 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 46?

07.01.2021 11:39 | Son Güncelleme:
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46 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 46?

Tüm dünyada ve ülkemizde taksi, otomobil, motosiklet, kamyon, tır gibi motorlu ve elektrikli taşıtlara verilen harf ve rakamlardan oluşan tabelaya plaka denir. Ülkemizde bulunan 81 ile ait 81 adet plaka kodu bulunur. Peki, 46 nerenin plaka kodu? 46 plakası hangi ilin araçlarında kullanılıyor? Bu yazımızda 46 plaka kodu ile ilgili bilgileri sizler için derledik...

Tam olarak ifade etmemiz gerekirse, araç kayıt plakası olarak tanımlanan plakalar, bir aracın kime ait olduğunu ve trafiğe çıkabilir durumda olup olmadığını gösteren bir levhadır. Plaka aracın resmi olarak devlet mercilerince tanınmasını sağlar. Aracın hem önüne hem de arkasında sağlam bir şekilde tutturulur. Plakada bulunan rakam ve harflerin her zaman için kolay okunabilir olması gerekir. Her ülkede farklı kural ve standartlar olduğu için plakalar da tüm dünyada çeşitlilik gösterir. Türkiye'de araç plaka kodları, alfabetik ve kuruluş sıralaması baz alınarak her il için bir sayı olacak şekilde belirlenmiştir. Ülkemizdeki 81 il için 01'den başlayıp 81'e kadar plaka kodu vardır. Peki, 46 nerenin plakası? Hangi şehir araçlarının plaka kodu 46? Araç plakası 46 olan şehir hangisi? İşte, 46 plaka kodu ile ilgili detaylı bilgiler...

46 Nerenin Plakası?

46 plaka imi, Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Kahramanmaraş ilimize aittir. Kahramanmaraş ve Kahramanmaraş'a bağlı tüm ilçeler 46 plaka kodunu kullanır. Plaka kodundan sonra gelen harf grupları ise ilçelere göre farklılık gösterir. Böylece plakada bulunan harflere bakılarak aracın hangi ilçeye ait olduğu anlaşılır. Kahramanmaraş'a bağlı ilçelerin harf grupları şu şekildedir:

Kahramanmaraş'ın Merkezine Ait Olan Plaka Kodları
Kahramanmaraş merkezinde bulunan araçların plakaları

  • 46 A 0001 - 46 A 2000 arası
  • 46 AC 001 - 46 AZ 999 arası
  • 46 DA 001 - 46 DZ 999 arası
  • 46 FA 001 - 46 FZ 999 arası
  • 46 KA 001 - 46 KE 999 arası
  • 46 HA 001 - 46 HZ 999 arası
  • 46 J 0001 - 46 J 1999 arası
  • 46 K 0001 - 46 K 1999 arası
  • 46 M 0001 - 46 M 1999 arası
  • 46 S 0001 - 46 S 1999 arası
  • 46 T 0001 - 46 T 1999 arası harf ve plaka numaralarına sahiptir.

Kahramanmaraş Pazarcık İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bulunan araçların plakaları

  • 46 H 0651 - 46 H 0700 arası
  • 46 K 6000 - 46 K 6999 arası
  • 46 M 6000 - 46 M 6999 arası
  • 46 P 0001 - 46 P 9999 arası
  • 46 T 6001 - 46 T 6999 arası harf ve plaka numaralarına sahiptir.

Kahramanmaraş Elbistan İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bulunan araçların plakaları

  • 46 E 0001 - 46 E 9999 arası
  • 46 EA 001 - 46 EA 999 arası
  • 46 EC 001 - 46 EF 999 arası
  • 46 EH 001 - 46 EH 999 arası
  • 46 EK 001 - 46 EL 999 arası
  • 46 EN 001 - 46 EN 999 arası
  • 46 EP 001 - 46 EZ 999 arası
  • 46 K 3001 - 46 K 3999 arası
  • 46 M 3000 - 46 M 3999 arası
  • 46 ME 001 - 46 ME 999 arası
  • 46 T 3001 - 46 T 4000 arası harf ve plaka numaralarına sahiptir.

Kahramanmaraş Andırın İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bulunan araçların plakaları

  • 46 H 0751 - 46 H 0800 arası
  • 46 K 4000 - 46 K 4999 arası
  • 46 N 0001 - 46 N 9999 arası harf ve plaka numaralarına sahiptir.

Kahramanmaraş Afşin İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan araçların plakaları

  • 46 D 0001 - 46 D 9999 arası
  • 46 H 0601 - 46 H 0650 arası
  • 46 J 2000 - 46 J 2999 arası
  • 46 K 2000 - 46 K 2999 arası
  • 46 T 2000 - 46 T 2999 arası
  • 46 MD 001 - 46 MD 999 arası
  • 46 S 2000 - 46 S 2999 arası harf ve plaka numaralarına sahiptir.


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