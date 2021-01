46 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 46?

Tam olarak ifade etmemiz gerekirse, araç kayıt plakası olarak tanımlanan plakalar, bir aracın kime ait olduğunu ve trafiğe çıkabilir durumda olup olmadığını gösteren bir levhadır. Plaka aracın resmi olarak devlet mercilerince tanınmasını sağlar. Aracın hem önüne hem de arkasında sağlam bir şekilde tutturulur. Plakada bulunan rakam ve harflerin her zaman için kolay okunabilir olması gerekir. Her ülkede farklı kural ve standartlar olduğu için plakalar da tüm dünyada çeşitlilik gösterir. Türkiye'de araç plaka kodları, alfabetik ve kuruluş sıralaması baz alınarak her il için bir sayı olacak şekilde belirlenmiştir. Ülkemizdeki 81 il için 01'den başlayıp 81'e kadar plaka kodu vardır. Peki, 46 nerenin plakası? Hangi şehir araçlarının plaka kodu 46? Araç plakası 46 olan şehir hangisi? İşte, 46 plaka kodu ile ilgili detaylı bilgiler...

46 Nerenin Plakası?

46 plaka imi, Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Kahramanmaraş ilimize aittir. Kahramanmaraş ve Kahramanmaraş'a bağlı tüm ilçeler 46 plaka kodunu kullanır. Plaka kodundan sonra gelen harf grupları ise ilçelere göre farklılık gösterir. Böylece plakada bulunan harflere bakılarak aracın hangi ilçeye ait olduğu anlaşılır. Kahramanmaraş'a bağlı ilçelerin harf grupları şu şekildedir: