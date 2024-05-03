HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. 460 bin kişinin yüzde 37’si bu hastalık yüzünden ölüyor! Uzmanlar uyardı: 'Kader değil tercih' Ölüm sayısı katlanarak artacak

460 bin kişinin yüzde 37’si bu hastalık yüzünden ölüyor! Uzmanlar uyardı: 'Kader değil tercih' Ölüm sayısı katlanarak artacak

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
03.05.2024 14:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada her yıl 18 milyon insanın kalp damar hastalığından hayatını kaybettiğini belirten Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akbulut, "Ülkemizde her yıl ölen 460 bin kişinin yüzde 37’si kalp damar hastalığından hayatını kaybediyor" dedi.

460 bin kişinin yüzde 37’si bu hastalık yüzünden ölüyor! Uzmanlar uyardı: 'Kader değil tercih' Ölüm sayısı katlanarak artacak

Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akbulut, Sağlık Haftası nedeniyle açıklamalarda bulundu.

iStock-1145766620

DÜNYADA HER YIL 18 MİLYON KİŞİYİ ETKİLİYOR

Kalp damar hastalıklarının kader olmadığını, bir tercih olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mehmet Akbulut, “Özellikle kalp damar hastalıkları dünyada ve ülkemizde ölüme, sakatlığa, yaşam kalitesinin bozulmasına ve büyük ekonomik harcamalara yol açan hastalıkların başında yer alıyor. Dünyada her yıl yaklaşık 18 milyon insan kalp damar hastalığından hayatını kaybediyor.

kalp krizi fenalaşma bayılma

2030’lu yıllara geldiğimizde kalp damar hastalıklarına bağlı meydana gelecek ölümlerin sayısının katlanarak 30 milyona yaklaşacağını tahmin ediyoruz. Yani Türkiye’nin yaklaşık üçte birine tekabül eden bir nüfusun her yıl bu hastalıktan dolayı hayattan kopacağı tahmin ediliyor. Maalesef bu ölümlerin yüzde 75’i gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerde meydana gelecektir. Ülkemizde her yıl 460 bin civarı ölüm gerçekleşirken, bu ölümlerin yaklaşık yüzde 37’si kalp damar hastalıklarından kaynaklanıyor. Ve bu konuya ulusal çapta değinilmesi ve bu konu ile ilgili tedbirler alınması gerekiyor” diye konuştu.

iStock-700262796

İŞTE EN BÜYÜK NEDENLERİ

Kalp damar hastalıklarının en büyük formlarından birinin kalp krizi olduğunu belirten Prof. Dr. Akbulut, “Kalp krizi kalbin oksijen ihtiyacını taşıyan damarların tıkanması ile meydana geliyor. Bu damar tıkanıklıklarının sebebi de özellikle kolesterol denilen bazı yağ birikimlerinin damar civarında birikmesi ve zamanla darlık ve tıkanıklığa sebep olması ile ortaya çıkıyor.

KALP SAĞLIĞI HASTALIĞI

Bunun en büyük sebebi ise özellikle sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, kötü alışkanlıklar ve bazı metebolik hastalıklar olan diyabet, hipertansiyon gibi hastalıklardan kaynaklıdır. Bu hastalıklarla mücadele etmek özellikle kalp damar hastalıklarına bağlı meydana gelecek ölümlerin önüne geçecek, insan en önemli ve verimli çağında yaşama tutunacaktır. Kalp damar hastalıklarına yönelik yapılacak olan tedbirlerin alınması durumunda yüzde 80 oranında ölümler azalacaktır” ifadelerini kullandı. (İHA)

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arabasına bindi, kontağı çevirdiği anda... Otomobil alev topuna döndüArabasına bindi, kontağı çevirdiği anda... Otomobil alev topuna döndü
Yeni görüntüler ortaya çıktı! Eve para karşılığı eskort çağırmışlardı...Yeni görüntüler ortaya çıktı! Eve para karşılığı eskort çağırmışlardı...
Çiçeği burnunda belediye başkanı Lal Denizli'den 3 günlük festivale 15 milyon TL! Sosyal medyada gündem olduÇiçeği burnunda belediye başkanı Lal Denizli'den 3 günlük festivale 15 milyon TL! Sosyal medyada gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Kalp‎ damar kalp damar cerrahisi
En Çok Okunan Haberler
Emekli zammı ile memur maaşı zammı değişti!

Emekli zammı ile memur maaşı zammı değişti!

Ünlü siyasetçi ile evleneceği söylenmişti! Sözcü TV spikeri sessizliğini bozdu

Ünlü siyasetçi ile evleneceği söylenmişti! Sözcü TV spikeri sessizliğini bozdu

Pendik'te güpegündüz eşkıyalık! Genç kadını bıçak zoruyla kaçırdı: "Yalvarırım bırak..."

Pendik'te güpegündüz eşkıyalık! Genç kadını bıçak zoruyla kaçırdı: "Yalvarırım bırak..."

Sadece 2023 tane üretildi; birini Özgür Özel, Erdoğan'a hediye etti

Sadece 2023 tane üretildi; birini Özgür Özel, Erdoğan'a hediye etti

Eski başkan, AK Partili esnafın sorusuna ateş püskürdü

Eski başkan, AK Partili esnafın sorusuna ateş püskürdü

300 alacaklı iflas eden firmanın kapısına dayandı! Ne buldularsa yağmaladılar: Polis hemen devreye girdi

300 alacaklı iflas eden firmanın kapısına dayandı! Ne buldularsa yağmaladılar: Polis hemen devreye girdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.