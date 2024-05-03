460 bin kişinin yüzde 37’si bu hastalık yüzünden ölüyor! Uzmanlar uyardı: 'Kader değil tercih' Ölüm sayısı katlanarak artacak

Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akbulut, Sağlık Haftası nedeniyle açıklamalarda bulundu.

DÜNYADA HER YIL 18 MİLYON KİŞİYİ ETKİLİYOR

Kalp damar hastalıklarının kader olmadığını, bir tercih olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mehmet Akbulut, “Özellikle kalp damar hastalıkları dünyada ve ülkemizde ölüme, sakatlığa, yaşam kalitesinin bozulmasına ve büyük ekonomik harcamalara yol açan hastalıkların başında yer alıyor. Dünyada her yıl yaklaşık 18 milyon insan kalp damar hastalığından hayatını kaybediyor.

2030’lu yıllara geldiğimizde kalp damar hastalıklarına bağlı meydana gelecek ölümlerin sayısının katlanarak 30 milyona yaklaşacağını tahmin ediyoruz. Yani Türkiye’nin yaklaşık üçte birine tekabül eden bir nüfusun her yıl bu hastalıktan dolayı hayattan kopacağı tahmin ediliyor. Maalesef bu ölümlerin yüzde 75’i gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerde meydana gelecektir. Ülkemizde her yıl 460 bin civarı ölüm gerçekleşirken, bu ölümlerin yaklaşık yüzde 37’si kalp damar hastalıklarından kaynaklanıyor. Ve bu konuya ulusal çapta değinilmesi ve bu konu ile ilgili tedbirler alınması gerekiyor” diye konuştu.

İŞTE EN BÜYÜK NEDENLERİ

Kalp damar hastalıklarının en büyük formlarından birinin kalp krizi olduğunu belirten Prof. Dr. Akbulut, “Kalp krizi kalbin oksijen ihtiyacını taşıyan damarların tıkanması ile meydana geliyor. Bu damar tıkanıklıklarının sebebi de özellikle kolesterol denilen bazı yağ birikimlerinin damar civarında birikmesi ve zamanla darlık ve tıkanıklığa sebep olması ile ortaya çıkıyor.

Bunun en büyük sebebi ise özellikle sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, kötü alışkanlıklar ve bazı metebolik hastalıklar olan diyabet, hipertansiyon gibi hastalıklardan kaynaklıdır. Bu hastalıklarla mücadele etmek özellikle kalp damar hastalıklarına bağlı meydana gelecek ölümlerin önüne geçecek, insan en önemli ve verimli çağında yaşama tutunacaktır. Kalp damar hastalıklarına yönelik yapılacak olan tedbirlerin alınması durumunda yüzde 80 oranında ölümler azalacaktır” ifadelerini kullandı. (İHA)







