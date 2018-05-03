KADIN

47 yaşındaki anneanne 18 yaşındaki modellerle yarışıyor

Arya Demir Arya Demir
YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 10:06 | Son Güncelleme

Dünyanın en ateşli anneannesi olarak ünlenen Gina Stewart Maxim dergisinin düzenlediği yarışmada 18 yaşındaki modellerle yarışıyor. 4 çocuğu bir de torunu olan Gina, düzgün fiziği ve genç görüntüsüyle dikkat çekiyor. Gina Stewart, yaşlanmayan görünümünün anahtarının iki yaygın güzellik ürünü olduğunu söylüyor.

47 yaşındaki anneanne 18 yaşındaki modellerle yarışıyor

Avustralya’nın Queensland eyaletinde yaşayan Gina Stewart’ı görenler 47 yaşında olduğuna inanmakta güçlük çekiyor. 4 çocuk bir de torun sahibi olan Stewart, düzgün fiziği ve genç görüntüsüyle büyük beğeni topluyor.

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Instagram’da 40 bin takipçisi olan Avustralyalı Stewart, Maxim dergisinin yarışmasında finalistler arasına girdi.

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Yarı yaşındaki modelleri geride bırakarak finale kalan Stewart, ‘Maxim Finest’ oylamasını kazanması durumunda derginin Avustralya edisyonuna kapak olacak.

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Sık sık güzelliğinin sırrı hakkında sorular alan Gina, İngiliz DailyMail gazetesine şöyle konuşuyor: ''İçinde çok miktarda mineral olduğu için sadece alkali su içiyorum. Hindistan cevizi yağını saçlarım, kuşburnu yağını da cildim için kullanıyorum. Bunlar benim gizli silahlarım.''

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Stewart, “Hayat sizi yargılayanları düşünmek için çok kısa. Yaşınız ve vücut hatlarınızla gurur duyun” diye ekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gina Stewart Maxim dergisi

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