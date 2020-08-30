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48 yıldır gözü gibi baktığı otomobili ile tanınmıştı, korona virüse yenik düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 12:35 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Ahmet Denli, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

48 yıldır gözü gibi baktığı otomobili ile tanınmıştı, korona virüse yenik düştü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Ahmet Denli, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Denli, 1972 yılında aldığı Renault 12 model otomobiline 48 yıldır gözü gibi bakmasıyla Türkiye ve Fransa gündemine girmişti.
Kızıltepe’de yaşayan 88 yaşındaki Ahmet Denli, 1972 yılında Renault 12 model bir araba aldı. Aldığı ilk günden beri arabasına gözü gibi bakan Denli, aradan geçen 48 yılda onlarca kez İstanbul’un yolunu tuttu. Arabasının bütün parçaları ilk günkü gibi orijinal olan Denli’ye, Fransa’daki fabrika tarafından eski model arabayı müzeye kaldırmak için takas teklifi geldi. Arabasını 2018 model bir arabayla takas etmeye hazır olduklarını belirten fabrika yetkililerine Denli olumsuz yanıt verdi. Yaklaşık yarım asırdır arabasına binen Denli, çocuğu gibi baktığı arabasından ayrılmak istemiyordu.
Otomobiliyle Türkiye ve Fransa’da haberlere konu olan Denli geçtiğimiz hafta yakalandığı korona virüse yenik düşerek tedavi gördüğü Mardin’deki hastanede hayatını kaybetti. Denli’nin vefat haberi Kızıltepe ilçesinde büyük üzüntüyle karşılandı.

48 yıldır gözü gibi baktığı otomobili ile tanınmıştı, korona virüse yenik düştü

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