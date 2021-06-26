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48MP’lik çift kameralı TV

26.06.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerleşik kameralı TV’ler bir süredir var olsa da, bu özellik henüz bir akım haline gelmedi. Mi TV 6 işte bu durumu değiştirecek.

48MP’lik çift kameralı TV

Yerleşik kameralar, hareket kontrolü, yüz ve vücut tanıma gibi ekstra özelliklere ek olarak TV’lerde görüntülü görüşme yapılmasına olanak tanıyor. Samsung, Xiaomi ve Huawei yerleşik kameralı TV sunan üreticiler arasında yer alıyor, ancak hiçbiri iki kameralı bir model piyasaya sürmedi. Xiaomi, Mi TV 6 ile bu durumu değiştirecek.

Xiaomi, lansman tarihi yaklaştıkça Mi TV 6’nın özellikleri ortaya çıkıyor. Öyle ki bu ürün 48 MP çözünürlüğünde çift kameraya sahip olması gibi.

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Bu TV, ekstra kamera sensöründen yararlanarak “yeni bir etkileşimli moddan” bahsediyor. Hangi uygulamaların bu teknolojiden yararlanacağını henüz bilinmiyor, ancak oyunların ve fitness uygulamalarının bu teknolojiyi destekleyeceklerini kesin gözüyle bakılıyor.

Mi TV 6, oldukça etkileyici bir akıllı TV olarak tasarlanmış durumda. Bu ürün şimdiye kadar, 4.2.2 surround ses, 100W dahili hoparlör, Wi-Fi 6 kablosuz bağlantı, iki HDM 2.1 bağlantı noktası, oyun oynarken ultra düşük gecikme için AMD FreeSync Premium teknolojisine ve Xbox İçin Tasarlandı sertifikasına yer vermiş durumda.

Xiaomi ayrıca TV’nin ekranı için QLED Quantum Dot teknolojisini kullanacağını ve TV’nin ortam ışığına otomatik olarak ayarlanmasını sağlayan bir özellik olan Dolby Vision IQ’ya sahip olacağını da onayladı.

Mi TV 6 amiral gemisi TV’nin 28 Haziran’da Çin’de piyasaya sürülmesi planlanıyor. Şu anda, Xiaomi’nin TV’yi diğer pazarlarda piyasaya sürmeyi planlayıp planlamadığını bilmiyoruz.

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