Dedikodu tartışması kanlı bitti! Çifte cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Dehşete düşüren olay, dün saat 17.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi’nde, kuaför dükkanında meydana geldi. Mahallede oturan Rıfat Kavuk, iddiaya göre, eşi hakkında dedikodu yaptığını öğrendiği kuaför Necmi Arslan'ın iş yerine gitti. Burada Arslan ve müşterilerden İsmail Erden ile tartışan Kavuk, dükkandan ayrılıp evine döndü. Bir süre sonra elinde av tüfeğiyle geri gelen Rıfat Kavuk, Arslan ve Erden'e ateş etti. Saldırgan kaçarken, Arslan ve Erden olay yerinde hayatını kaybetti.

TÜFEĞİN KILIFINI ÇIKARIP YERE ATTI

Olay, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde sokağa giren Rıfat Kavuk'un, elindeki tüfeğin kılıfını çıkarıp yere attığı, ardından da dükkanın kapısından içeriye ateş açtığı görüldü. Sokaktan geçenlerin kaçışı ile Rıfat Kavuk'un olay yerinden uzaklaşması da görüntülere yansıdı.

VAHŞETİN NEDENİ DEDİKODU ÇIKTI

Polis ekiplerinin çalışmasıyla Rıfat Kavuk kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Kavuk'un emniyetteki ifadesinde, Necmi Arslan ve müşterisi İsmail Erden'i, eşiyle ilgili dedikodu yapıp, kendisiyle dalga geçtikleri için vurduğunu söylediği öğrenildi.

ÇELİK YELEKLE SEVK EDİLDİ

Rıfat Kavuk, işlemlerinin ardından çelik yelekle adliyeye sevk edildi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





